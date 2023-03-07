США вперше відправили в Південну Корею "універсального солдата" літак АС-130J (відео)

Літак AC-130J оснащується ракетами Hellfire, авіабомбами GBU-39, 105-мм гаубицею, 30-мм автоматичною гарматою та іншими снарядами, що робить борт універсальною одиницею на полі бою.

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На спільних навчаннях ВПС США та Південної Кореї вперше брав участь літак AC-130J Ghostrider із різноманітним арсеналом зброї. Про це повідомляє The War Zone.

Борт із номером 5852 входить до складу 4-ї ескадрильї спеціальних операцій 1-го авіакрила спецоперацій із Флориди. Навчання розпочалися ще в лютому та триватимуть до певних чисел березня.

[ + – ] Скидання бомб GBU-39

На кадрах військових показані різноманітні можливості американського літака, який скинув бомби малого діаметру GBU-39B — це версія боєприпасу з кількома варіантами наведення: GPS, комбінована інерційна навігаційна система, а також лазерне наведення для ураження рухомих цілей.

[ + – ] AGM-113 Hellfire

Після цього літак запустив дві високоточні ракети AGM-176 Griffin, яка також має можливість уражати нерухомі чи рухомі цілі. Крім цього, на кадрах був запуск як мінімум однієї ракети AGM-114 Hellfire.

[ + – ] 105-мм гаубиця та 30-мм автоматична гармата

Наприкінці ролика літак відкриває стрільбу зі 105-мм гаубиці та 30-мм гармати. AC-130J — це літак п'ятого покоління, який надійшов в експлуатацію тільки в 2017 році. Наразі невідомо, скільки є AC-130J на озброєнні у ВПС США. У планах купити щонайменше 37 літаків, останній з яких має бути доставлений у 2024 році.

Нагадаємо, 2 березня в Південній Кореї представили версію танка К2 для Близького Сходу, яка отримала низку особливостей через спекотний клімат.

10 січня ЗМІ писали, що Південна Корея і Японія задумалися про ядерну зброю через війну РФ проти України та загрозу Китаю з КНДР.