"Считают Тихий океан своим задним двором": сестра Ким Чен Ына пригрозила США войной

По словам Ким Е Чжон, если США и Южная Корея собьют северокорейскую ракету над Тихим океаном, Пхеньян воспримет это как объявление войны.

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Сестра лидера КНДР и заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон пригрозила Соединенным Штатам Америки войной. Об этом сказано на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

По словам Ким Е Чжон, Тихий океан не принадлежит США. Однако в Южной Корее заявили, что будут сбивать северокорейские ракеты, которые Пхеньян запускает в рамках учений. Она заявила, что это будет восприниматься КНДР как объявление войны.

"Если за нашим испытательным запуском стратегических вооружений, который проводится в открытом море и регионе, не принадлежащих юрисдикции США, без причинения никакого вреда безопасности окружающих стран, будет следовать военная реакция, как перехват, то это будет очевидным объявлением войны против КНДР", — сказала Ким Е Чжон.

Она отметила, что демонстративные военные действия и всякие риторические выражения США и Южной Кореи дошли до недопустимого предела и идут по крайне "безумному направлению". У Пхеньяна есть доктрина военных действий в такой ситуации.

"США и Южной Корее следует воздержаться от слов и действий, дальше обостряющих ситуацию", — заявила Ким Е Чжон.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила 4 ядерные ракеты над Японским морем. В Госагентстве Северной Кореи отрапортовали об успешном запуске стратегических крылатых ракет типа "Хвасар-2".

В Южной Корее озвучили свою позицию о ядерном оружии. По данным опроса, опубликованного в феврале, 71% процент южнокорейцев выступают за разработку собственного ядерного оружия.

Эксперты назвали страны, чья экология страдает из-за ракетных испытаний КНДР. По словам журналистов, Северная Корея тайно провела 6 испытаний ядерного оружия на полигоне Пунгери. Более того, Пхеньян готовится провести и седьмое испытание.