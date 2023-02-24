"Контрудар по враждебным силам": КНДР запустила 4 ядерные ракеты над Японским морем (фото)

В Госагентстве Северной Кореи отрапортовали об успешном запуске стратегических крылатых ракет типа "Хвасар-2".

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Огневое подразделение стратегической крылатой ракетной части восточного района Корейской Народной Армии 23 февраля провело учения по запуску ракет-носителей ядерных боеголовок. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Государственное агентство Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

[ + – ] В КНДР в очередной раз заявили о готовности вступления в войну Фото: Госагентство КНДР

Так, задействованное в учениях подразделение в районе города Кимчак провинции Северный Хамген запустило 4 стратегические крылатые ракеты типа "Хвасар-2" в сторону Японского моря (в КНДР его называют Корейское Восточное море).

"Запущенные 4 стратегические крылатые ракеты, пролетев 10 тыс. 208 – 10 тыс. 224 секунд по определенной овальной и 8-образной траектории, имитирующей расстояние около 2000 км над Корейским Восточным морем, попали в мишень", — говорится в сообщении Госагентства КНДР.

В пропагандистском СМИ Северной Кореи подчеркнули, что учения прошли успешно и "подтвердили надежность системы вооружения".

"Еще раз ярко продемонстрирована постоянная подготовка ядерных боевых сил Республики к вступлению в войну, которые всесторонне укрепляют способность к нанесению смертельного ядерного контрудара по враждебным силам", — говорится в пресс-релизе Госагентства КНДР

Напомним, 22 января правозащитники Корейской Республики сообщили, что десятки тысяч северокорейцев и жителей Южной Кореи, Японии и Китая могут подвергнуться воздействию радиоактивных материалов, распространяющихся через грунтовые воды, протекающих под ядерным полигоном КНДР.

Ранее, 7 февраля, лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал расширить военные учения и усилить готовность страны к войне. Пхеньян осудил военные учения США и Южной Кореи. В КНДР уверены, что Вашингтон и Сеул достигли некой "последней красной линии".

2 февраля СМИ заявили, что КНДР отправит на оккупированные территории Украины своих силовиков. По словам журналистов, северокорейцы не будут принимать участие в боевых действиях. Предполагается, что на восток Украины отправят от 300 до 500 человек.