"Контрудар по ворожих силах": КНДР запустила 4 ядерні ракети над Японським морем (фото)

У Держагентстві Північної Кореї відрапортували про успішний запуск стратегічних крилатих ракет типу "Хвасар-2".

Related video

Вогневий підрозділ стратегічної крилатої ракетної частини східного району Корейської Народної Армії 23 лютого провів навчання із запуску ракет-носіїв ядерних боєголовок. Про це в п'ятницю, 24 січня, повідомляє Державне агентство Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).

[ + – ] У КНДР вкотре заявили про готовність вступу у війну Фото: Держагентство КНДР

Задіяний у навчаннях підрозділ у районі міста Кімчак провінції Північний Хамген запустив 4 стратегічні крилаті ракети типу "Хвасар-2" у бік Японського моря (у КНДР його називають Корейське Східне море).

"Запущені 4 стратегічні крилаті ракети, пролетівши 10 тис. 208 — 10 тис. 224 секунди по певній овальній і 8-подібній траєкторії, що імітує відстань близько 2000 км над Корейським Східним морем, потрапили в ціль", — ідеться в повідомленні.

У пропагандистському ЗМІ Північної Кореї наголосили, що навчання пройшли успішно та "підтвердили надійність системи озброєння".

"Ще раз яскраво продемонстровано постійну підготовку ядерних бойових сил Республіки до вступу у війну, які всебічно зміцнюють здатність до нанесення смертельного ядерного контрудара з ворожих сил", — ідеться в пресрелізі Держагентства КНДР.

Нагадаємо, 22 січня правозахисники Корейської Республіки повідомили, що десятки тисяч північнокорейців і жителів Південної Кореї, Японії та Китаю можуть зазнати впливу радіоактивних матеріалів, що поширюються через ґрунтові води, які протікають під ядерним полігоном КНДР.

Раніше, 7 лютого, лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв розширити військові навчання та посилити готовність країни до війни. Пхеньян засудив військові навчання США та Південної Кореї. У КНДР впевнені, що Вашингтон і Сеул досягли якоїсь "останньої червоної лінії".

2 лютого ЗМІ заявили, що КНДР відправить на окуповані території України своїх силовиків. За словами журналістів, північнокорейці не братимуть участі у бойових діях. Передбачається, що на схід відправлять від 300 до 500 осіб.