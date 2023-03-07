"Вважають Тихий океан своїм заднім двором": сестра Кім Чен Іна пригрозила США війною

За словами Кім Е Чжон, якщо США та Південна Корея зіб'ють північнокорейську ракету над Тихим океаном, Пхеньян сприйме це як оголошення війни.

Related video

Сестра лідера КНДР та заступник директора Відділу пропаганди та агітації Центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Е Чжон пригрозила Сполученим Штатам Америки війною. Про це йдеться на сайті Центрального телеграфного агентства Кореї.

За словами Кім Е Чжон, Тихий океан не належить до США. Однак у Південній Кореї заявили, що збиватимуть північнокорейські ракети, які Пхеньян запускає у рамках навчань. Вона заявила, що це сприйматиметься КНДР як оголошення війни.

"Якщо за нашим випробувальним запуском стратегічних озброєнь, який проводиться у відкритому морі та регіоні, що не належать юрисдикції США, без заподіяння жодної шкоди безпеці навколишніх країн, слідуватиме військова реакція, як перехоплення, то це буде очевидним оголошенням війни проти КНДР", — сказала Кім Е Чжон.

Вона зазначила, що демонстративні військові дії та всякі риторичні вислови США та Південної Кореї дійшли до неприпустимої межі і йдуть у вкрай "шаленому напрямку". Пхеньян має доктрину військових дій у такій ситуації.

"США та Південній Кореї слід утриматися від слів і дій, що далі загострюють ситуацію", — заявила Кім Е Чжон.

Раніше повідомлялося, що КНДР запустила 4 ядерні ракети над Японським морем. У Держагентстві Північної Кореї відрапортували про успішний запуск стратегічних крилатих ракет типу Хвасар-2.

У Південній Кореї озвучили свою позицію щодо ядерної зброї. За даними опитування, опублікованого в лютому, 71% відсотка південнокорейців виступають за розробку власної ядерної зброї.

Експерти назвали країни, чия екологія страждає через ракетні випробування КНДР. За словами журналістів, Північна Корея таємно провела 6 випробувань ядерної зброї на полігоні Пунгері. Щобільше, Пхеньян готується провести сьоме випробування.