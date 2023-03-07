Військові "провокації": у КНДР обурилися проведенням спільних навчань США та Південної Кореї

На думку Пхеньяна, Сполучені Штати навмисне "грають м'язами" та готуються до реалізації плану застосування ядерної зброї проти КНДР.

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Міністерство закордонних справ Північної Кореї звинуватило Сполучені Штати в "навмисному нагнітанні напруженості" шляхом участі у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю. Звинувачення відбулося після того, як Сеул і Вашингтон оголосили в п'ятницю про більш ніж 10-денні великомасштабні військові навчання з 13 по 23 березня. Заява опублікована на сайті Центральної телеграфної агенції Кореї.

"Попри наші неодноразові попередження, США навмисно продовжують нагнітати обстановку", — заявило 6 березня дипломатичне відомство КНДР.

У заяві також сказано, що спільні військові навчання США та Південної Кореї "ясно показують", що Вашингтон готується до реалізації плану застосування ядерної зброї проти КНДР. На думку Пхеньяна, американці навмисне "грають м'язами" та хочуть довести ситуацію з непередбачуваними наслідками.

"У зв'язку з цим Північна Корея вимагає негайного припинення військових ворожих дій, що порушують мир і стабільність на Корейському півострові", — йдеться в заяві.

На закінчення дипломати наголосили, що якщо "небезпечні військові провокації США та Південної Кореї" продовжаться, то немає жодної гарантії, що не станеться жорстокого фізичного конфлікту на Корейському півострові, де збройні сили двох сторін перебувають у конфронтації.

Зі свого боку, США та Південна Корея заявили, що майбутні планові навчання мають оборонний характер, проте Пхеньян розглядає їх як репетицію вторгнення.

Нагадаємо, 7 березня сестра лідера КНДР і заступниця директора Відділу пропаганди й агітації Центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон пригрозила Вашингтону війною. За її словами, перехоплення північнокорейських ракет у Тихому океані силами НАТО означатиме оголошення війни проти КНДР.

Як повідомило 7 березня видання The War Zone, у спільних навчаннях ВПС США та Південної Кореї вперше брав участь літак AC-130J Ghostrider із різноманітним озброєнням. Арсенал бойової машини складається з ракет Hellfire, авіабомб GBU-39, а також гармат різного калібру.