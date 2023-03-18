Готові зібрати 800 тисяч солдатів: у Північній Кореї заговорили про війну зі США

Північнокорейські пропагандисти стверджують, що спільні військові навчання США та Південної Кореї є "провокаційними та агресивними".

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У Корейській Народно-Демократичній Республіці повідомили, що близько 800 тисяч людей вирішили добровільно приєднатися до Збройних Сил країни для протистояння Сполученим Штатам Америки. Про це пише державна газета КНДР Rodong Sinmun.

Автори публікації стверджують, що всього за один день сотні тисяч громадян нібито зголосилися стати до лав військовослужбовців або повторно вступити до Збройних сил Північної Кореї. Зазначається, що йдеться про робітників та студентів.

Раніше, 16 березня, у КНДР також заявили про випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Хвасонпхо-17.

Північнокорейські ЗМІ назвали цю подію відповіддю на спільні військові навчання США та Південної Кореї, назвавши їх "провокаційними та агресивними".

За пуском ракети спостерігав голова Північної Кореї Кім Чен Ин. Він зазначив, що посилення армії має вселяти страх у противників, а також гарантувати мир та "боротьбу за соціалістичне будівництво".

"Шановний товариш Кім Чен Ин сказав, що безперервно даватиме США та Південній Кореї, які відверто вороже ставляться до нашої Республіки і часто проводять масштабні військові навчання в регіоні Корейського півострова, зрозуміти їхнє божевілля", — заявили в КНДР.

Нагадаємо, що 13 березня стало відомо про пуски стратегічних крилатих ракет КНДР із підводного човна 8.24 Yongung класу Sinpo у затоці Кенпхо Японського моря. За офіційними даними, снаряди потрапили в цілі з відстані 1500 кілометрів.

Ще ми писали про те, що за даними Reuters від 11 березня, Кім Чен Ин розпорядився активізувати військові навчання зі стримування та реагування на "справжню війну". За словами голови КНДР, штурмові підрозділи мають бути в змозі перехопити ініціативу у бою.