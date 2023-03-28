Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР "у геометричній прогресії"

За даними північнокорейських державних ЗМІ, Кім Чен Ин закликав своїх військових бути готовими до застосування ядерної зброї у будь-який час.

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Глава Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин наказав військовим наростити ядерний потенціал держави. Про це повідомив державний портал КНДР "Центральна телеграфна агенція Кореї".

За даними ЗМІ, північнокорейський лідер видав це розпорядження після інспекції програми ядерних озброєнь, зокрема нових видів зброї. Глава КНДР також вивчив плани ядерних контрнаступів.

Кім Чен Ин зазначив, що комплексні тактичні навчання суттєво підвищили рівень готовності військовослужбовців до реальних бойових дій.

Глава Північної Кореї також заявив, що його армія повинна часто проводити подібні навчання, щоб мати можливість завдати ядерного удару у будь-який момент.

"Шановний товариш Кім Чен Ин зазначив, що поточна обстановка, коли з часом посилюються антиреспубліканські агресивні підступи ворогів, актуально вимагає нарощення наших сил стримування ядерної війни в геометричній прогресії", — йдеться у джерелі.

Нагадаємо, що 20 березня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повідомив про проведення тактичних навчань і відпрацювання ядерної контратаки. Він також звинуватив США та Південну Корею у проведенні спільних військових навчань із залученням американського ядерного арсеналу.

Ще ми писали, що 18 березня північнокорейські державні ЗМІ повідомили про готовність 800 тисяч людей приєднатися до Збройних сил КНДР для протистояння США. За твердженням журналістів, лише за один день сотні тисяч громадян нібито зголосилися добровільно піти до армії.

Раніше, 11 березня, Кім Чен Ин також наказав військовим Північної Кореї готуватися до "справжньої війни". За його словами, армія КНДР має забезпечувати стримування війни, а також бути здатною до перехоплення ініціативи у бойових діях.