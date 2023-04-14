Несет ужас: КНДР заявила, что испытала принципиально новую баллистическую ракету

По словам журналистов, глава КНДР Ким Чен Ын руководил испытанием ракеты на твердом топливе. Он предупредил, что оружие заставит врагов "испытывать кризис безопасности".

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Северная Корея заявила, что провела испытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18, чтобы радикально повысить способность страны к ядерному "контрнаступлению". Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что государственные СМИ КНДР заявили, что новая ракета будет нести врагам "ужас".

"Разработка межконтинентальной баллистической ракеты нового типа Hwasong-18 радикально реформирует компоненты стратегического сдерживания КНДР, радикально повышает эффективность ее ядерной контратаки и меняет практичность ее наступательной военной стратегии", — сказано в сообщении.

По словам аналитиков, это первое испытание Северной Кореей ракетой с твердым топливом. Разработка твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты долгое время считалась ключевой целью КНДР, поскольку могла бы помочь Пхеньяну быстрее развернуть свои ракетные силы в случае начала войны.

Журналисты пишут, что глава КНДР Ким Чен Ын руководил испытанием и предупредил, что оружие заставит врагов "испытывать более явный кризис безопасности". Они должны отказаться от своих неких безрассудных действий.

Речь идет, как сообщается, о совместных военных учениях США и Южной Кореи.

"Твердые ракеты легче и безопаснее для войск в полевых условиях, и у них гораздо меньший логистический состав, из-за чего их труднее обнаружить", — Ванн Ван Дипен, бывший представитель правительства США.

По его словам, все зависит от того, как КНДР решит эксплуатировать новые системы.

Напомним, что ранее КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. На острове Хоккайдо была объявлена воздушная тревога. Северная Корея запустила ракету из-под Пхеньяна.

28 марта Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный арсенал КНДР "в геометрической прогрессии". По данным северокорейский государственных СМИ, лидер страны призвал своих военных быть готовыми к применению ядерного оружия в любое время.