"Практичное наступление": КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Сообщается, что на острове Хоккайдо была объявлена воздушная тревога. Северная Корея запустила ракету из-под Пхеньяна

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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Об этом сообщили Южная Корея и Япония, пишет Reuters.

Сообщается, что на острове Хоккайдо была объявлена воздушная тревога. Затем ее отменили, так как выяснилось, что ракета не подлетит к острову.

Береговая охрана Японии заявила, что ракета упала в море к востоку от Северной Кореи. КНДР запустила ракету из-под Пхеньяна

По словам журналистов, запуск произошел через несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к укреплению системы сдерживания. Он приказал добавить в нее "более практичные наступательные средства", чтобы противостоять якобы "агрессии" со стороны США и Южной Кореи.

Южнокорейские военные заявили, что они находятся в состоянии повышенной готовности и поддерживают сотрудничество с США.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны.

Напомним, 1 апреля сестра Ким Чен Ына обвинила Украину в стремлении получить ядерное оружие. По данным журналистов, Ким Е Чжон раскритиковала президента Владимира Зеленского за якобы его высказывание об оружии этого типа.

28 марта Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный арсенал КНДР "в геометрической прогрессии". По данным северокорейский государственных СМИ, лидер страны призвал своих военных быть готовыми к применению ядерного оружия в любое время.

Кроме того, Ким Чен Ын 11 апреля намекнул на "наступательную" ядерную экспансию, чтобы противостоять Соединенным Штатам Америки и Южной Корее. Пхеньян считает, что совместные военные учения Вашингтона и Сеула несут агрессивный характер. В связи с этим лидер КНДР отдал приказ увеличить численность армии в короткий срок.