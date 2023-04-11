Репетиция войны: Ким Чен Ын угрожает США и Южной Корее ядерной экспансией

Пхеньян считает, что совместные военные учения Вашингтона и Сеула несут агрессивный характер. В связи с этим лидер КНДР отдал приказ увеличить численность армии в короткий срок.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намекнул на "наступательную" ядерную экспансию, чтобы противостоять Соединенным Штатам Америки и Южной Корее. Об этом сообщает портал The Telegraph 11 апреля.

Вооруженным силам страны был отдан приказ укрепить военное сдерживание в рамках "более практичной и наступательной стратегии". В Пхеньяне считают, что действия Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи несут агрессивный характер, поэтому началась подготовка.

Во время заседания Центральной военной комиссии командующих призвали увеличить силы, чтобы "справиться с эскалацией действий империалистов США и южнокорейских марионеточных предателей, направленных на развязывание агрессивной войны", при этом с большой скоростью.

Связано это с совместными военными учениями США и Южной Кореи, которые Ким Чен Ын рассматривает как сценарий репетиции войны. При этом, южнокорейские и американские силы проводят свои учения ежегодно, однако в 2023 году они стали крупнейшими за пять лет.

Первый ответ со стороны Пхеньяна уже поступил в виде серии ракетных испытаний, а также было объявлено о повторных испытаниях подводного боевого беспилотника Haeil, который якобы способен вызвать радиоактивное цунами.

Эксперты скептически относятся к этим словам, однако нельзя приуменьшать военную угрозу со стороны КНДР.

По информации СМИ, Ким Чен Ын отдавал свои приказы военным начальникам и указывал на карту с изображением Южной Кореи. По некоторым предположениям, лидер КНДР мог указывать на районы возле главной военной базы Сеула, однако точное местоположение довольно сложно назвать в связи с плохим качеством кадров.

Напомним, 1 апреля сестра Ким Чен Ына обвинила Украину в стремлении получить ядерное оружие. По данным журналистов, Ким Е Чжон раскритиковала президента Владимира Зеленского за якобы его высказывание об оружии этого типа.

28 марта Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный арсенал КНДР "в геометрической прогрессии". По данным северокорейский государственных СМИ, лидер страны призвал своих военных быть готовыми к применению ядерного оружия в любое время.