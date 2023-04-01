Cестра Ким Чен Ына обвинила Украину в стремлении получить ядерное оружие

По данным южнокорейских журналистов, Ким Е Чжон раскритиковала президента Владимира Зеленского за "откровенное раскрытие ядерных амбиций".

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Заместитель председателя Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Че Ына, раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за то, что он якобы сделал заявление, что Украина стремится восстановить свой статус ядерного государства. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщило Центральное новостное агентство Кореи (KCNA).

Так, Ким Е Чжон указала на то, что на сайте президента Украины было размещено обращение, призывающее разместить на ее территории ядерное оружие США или создать собственный ядерный арсенал. По ее словам, петиция — "это результат хитроумного политического маневра властей Зеленского, несмотря на благовидную фанеру общественного мнения".

"Уже хорошо известно, что украинские чиновники неоднократно открыто заявляли о своих ядерных амбициях, в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года, когда Зеленский заявил о намерении восстановить статус ядерного оружия страны", — заявила чиновница КНДР.

По словам Ким Е Чжон, украинские власти "страдают неизлечимой манией величия" и якобы намерены захватить власть над Россией.

"Риторика Зеленского о присоединении к ядерному арсеналу США и развитии собственного ядерного арсенала является проявлением очень опасных политических амбиций — рискнуть судьбой своей страны и ее народа ради спасения собственной шкуры", — заявила Ким Е Чжон.

Сестра северокорейского лидера уверяет, что у украинских чиновников "отсутствует политическая чувствительность" и они "загоняют свой народ в гибельную яму".

"Власти Зеленского, которые открывают глаза, чтобы смотреть, и рот, чтобы произносить мантры попрошайничества и взяточничества, не подходят для России, и если они будут упорствовать в своих ядерных иллюзиях, то станут лишь более четкой мишенью в ядерном перекрестье России", — утверждает сестра диктатора КНДР.

Зампред Трудовой партии КНДР уверяет, что власти Украины хотят спастись от "могучего огня России" под "ядерным зонтиком США". Этот путь в Северной Корее считают неверным и "последним" для Украины.

"Те, кто служит США как слуги и верит в хрупкие обещания прошлого, должны знать, что чем скорее они очнутся от этого саморазрушительного ядерного бреда, который висит ядерным разрушительным шаром на их затылке, тем лучше им будет", — резюмировала Ким Е Чжон.

В Украине появилась петиция о размещении ядерного оружия США

На сайте президента Украины 30 марта была зарегистрирована петиция, призывающая к размещению ядерного оружия Соединенных Штатов на территории Украины или разработке Украиной собственных ядерных вооружений. На момент публикации новости, петиция собрала 339 голосов из необходимых 25 тысяч для рассмотрения президентом Зеленским.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на появившуюся на сайте президента Украины петицию о восстановлении ядерного статуса предложил составить в РФ петицию о превентивном ядерном ударе.

Ранее, 25 марта, президент РФ Владимир Путин анонсировал размещение ядерного оружия РФ в Беларуси. 31 марта в ответ на это президент Владимир Зеленский заявил, что Россия и Беларусь утратили какую-либо субъектность под руководством Владимира Путина и Александра Лукашенко.