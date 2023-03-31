"Потерял субъектность": Зеленский раскритиковал размещение ядерного оружия в Беларуси (видео)

По словам президента Украины, сигнал о размещении российского ядерного оружия на территории соседней республики говорит о неудачной встрече Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Россия и Беларусь утратили какую-либо субъектность под руководством Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после саммита в честь годовщины трагедии в Буче.

Глава государства отметил, что сигнал о том, что Россия будет размещать ядерное оружие на территории Белоруси говорит о неудачной встрече Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином.

"Нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под руководством президента Путина полностью утратила. Еще раз подчеркну, нужно показывать какие-то политические шаги или победы президенту России, но он на поле боя не смог этого сделать", — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, мир знает о том, чем закончится российско-украинская война, однако вопрос лишь в том, что Владимир Путин не жалеет жизней украинцев и россиян. Также президент в очередной раз подчеркнул, что если Украина падет, то "Путин пойдет дальше".

Что касается лидера Республики Беларусь Александра Лукашенко, Зеленский отметил, что он также утратил субъектность.

"Я думаю, он [Александр Лукашенко] уже не решает, какое оружие находится на его территории", — прокомментировал президент Украины вопрос о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси.

Размещение ядерного оружия в Беларуси

25 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал размещение ядерного оружия РФ в Беларуси. Глава Кремля заявил о планах окончить строительство хранилища для ядерного оружия в РБ к 1-му июля 2023.

26 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что такое заявление свидетельствует о том, что Москва взяла Минск в "ядерные заложники".

В своем обращении к белорусскому народу и парламенту 31 марта лидер республики Александр Лукашенко заявил, что готов принять в стране российское стратегическое ядерное оружие. По словам политика такое решение будет принято по просьбе Минска. Также он рассказал, что поручил немедленно восстановить в Беларуси площадки, где ранее хранились комплексы межконтинентальных баллистических ракет "Тополь".