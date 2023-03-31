"Втратив суб'єктність": Зеленський розкритикував розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)

За словами президента України, сигнал про розміщення російської ядерної зброї на території сусідньої республіки говорить про невдалу зустріч Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном.

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Росія та Білорусь втратили якусь суб'єктність під керівництвом Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Про це у п'ятницю, 31 березня, заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після саміту на честь роковин трагедії у Бучі.

Глава держави зазначив, що сигнал про те, що Росія розміщуватиме ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч Володимира Путіна з головою Китаю Сі Цзіньпіном.

"Потрібно було показати якусь суб'єктність, яку Росія під керівництвом президента Путіна повністю втратила. Ще раз наголошу, треба показувати якісь політичні кроки чи перемоги президенту Росії, але він на полі бою не зміг цього зробити", — заявив Зеленський.

За словами українського лідера, світ знає про те, чим закінчиться російсько-українська війна, проте питання лише в тому, що Володимир Путін не шкодує життя українців та росіян. Також президент вкотре наголосив, що якщо Україна впаде, то "Путін піде далі".

Щодо лідера Республіки Білорусь Олександра Лукашенка, Зеленський зазначив, що він також втратив суб'єктність.

"Я думаю, він [Олександр Лукашенко] вже не вирішує, яка зброя знаходиться на його території", — прокоментував президент України питання щодо розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі.

Розміщення ядерної зброї в Білорусі

25 березня президент РФ Володимир Путін анонсував розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі. Глава Кремля заявив про плани закінчити будівництво сховища для ядерної зброї в РБ до 1 липня 2023 року.

26 березня секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що така заява свідчить про те, що Москва взяла Мінськ у "ядерні заручники".

У своєму зверненні до білоруського народу та парламенту 31 березня лідер республіки Олександр Лукашенко заявив, що готовий прийняти в країні російську стратегічну ядерну зброю. За словами політика, таке рішення буде ухвалено на прохання Мінська. Також він розповів, що доручив негайно відновити у Білорусі майданчики, де раніше зберігалися комплекси міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь".