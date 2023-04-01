Сестра Кім Чен Ина звинуватила Україну в прагненні отримати ядерну зброю

За даними південнокорейських журналістів, Кім Йо Чжон розкритикувала президента Володимира Зеленського за "відверте розкриття ядерних амбіцій".

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Заступник голови Трудової партії Північної Кореї Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР Кім Че Ина, розкритикувала президента України Володимира Зеленського за те, що він нібито зробив заяву, що Україна прагне відновити свій статус ядерної держави. Про це в суботу, 1 квітня, повідомило Центральне новинне агентство Кореї (KCNA).

Так, Кім Йо Чжон вказала на те, що на сайті президента України було розміщено звернення, яке закликає розмістити на її території ядерну зброю США або створити власний ядерний арсенал. За її словами, петиція — "це результат хитромудрого політичного маневру влади Зеленського, попри благовидну фанеру громадської думки".

"Уже добре відомо, що українські чиновники неодноразово відкрито заявляли про свої ядерні амбіції, зокрема й на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому 2022 року, коли Зеленський заявив про намір відновити статус ядерної зброї країни", — заявила чиновниця КНДР.

За словами Кім Йо Чжон, українська влада "страждає невиліковною манією величі" і нібито має намір захопити владу над Росією.

"Риторика Зеленського про приєднання до ядерного арсеналу США і розвиток власного ядерного арсеналу є проявом дуже небезпечних політичних амбіцій — ризикнути долею своєї країни та її народу заради порятунку власної шкури", — заявила Кім Йо Чжон.

Сестра північнокорейського лідера запевняє, що в українських чиновників "відсутня політична чутливість" і вони "заганяють свій народ у згубну яму".

"Влада Зеленського, яка відкриває очі, щоб дивитися, і рот, щоб вимовляти мантри жебрацтва і хабарництва, не підходить для Росії, і якщо вона наполягатиме на своїх ядерних ілюзіях, то стане лише більш чіткою мішенню в ядерному перехресті Росії", — стверджує сестра диктатора КНДР.

Заступник голови Трудової партії КНДР запевняє, що влада України хоче врятуватися від "могутнього вогню Росії" під "ядерною парасолькою США". Цей шлях у Північній Кореї вважають неправильним і "останнім" для України.

"Ті, хто служить США як слуги та вірить у тендітні обіцянки минулого, повинні знати, що чим скоріше вони прокинуться від цієї саморуйнівної ядерної маячні, яка висить ядерною руйнівною кулею на їхній потилиці, тим краще їм буде", — резюмувала Кім Йо Чжон.

В Україні з'явилася петиція про розміщення ядерної зброї США

На сайті президента України 30 березня було зареєстровано петицію, що закликає до розміщення ядерної зброї Сполучених Штатів на території України або розробки Україною власних ядерних озброєнь. На момент публікації новини, петиція зібрала 339 голосів із необхідних 25 тисяч для розгляду президентом Зеленським.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь на петицію про відновлення ядерного статусу, що з'явилася на сайті президента України, запропонував скласти в РФ петицію про превентивний ядерний удар.

Раніше, 25 березня, президент РФ Володимир Путін анонсував розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі. 31 березня у відповідь на це президент Володимир Зеленський заявив, що Росія і Білорусь втратили будь-яку суб'єктність під керівництвом Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.