"Практичний наступ": КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії

Повідомляється, що на острові Хоккайдо було оголошено повітряну тривогу. Північна Корея запустила ракету з-під Пхеньяну

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Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японії. Про це повідомили Південна Корея та Японія, пише Reuters.

Повідомляється, що на острові Хоккайдо було оголошено повітряну тривогу. Потім її скасували, оскільки з'ясувалося, що ракета не підлетить до острова.

Берегова охорона Японії заявила, що ракета впала в море на схід від Північної Кореї. КНДР запустила ракету з-під Пхеньяну

За словами журналістів, запуск відбувся за кілька днів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав до зміцнення системи стримування. Він наказав додати до неї "практичніші наступальні засоби", щоб протистояти нібито "агресії" з боку США та Південної Кореї.

Південнокорейські військові заявили, що вони перебувають у стані підвищеної готовності та підтримують співпрацю зі США.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що ракета впала за межами виняткової економічної зони країни.

Нагадаємо, 1 квітня сестра Кім Чен Іна звинуватила Україну в прагненні отримати ядерну зброю. За даними журналістів, Кім Е Чжон розкритикувала президента Володимира Зеленського за нібито його висловлювання про зброю цього типу.

28 березня Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР "в геометричній прогресії". За даними північнокорейських державних ЗМІ, лідер країни закликав своїх військових бути готовими до застосування ядерної зброї у будь-який час.

Крім того, Кім Чен Ин 11 квітня натякнув на "наступальну" ядерну експансію, щоб протистояти Сполученим Штатам Америки та Південній Кореї. Пхеньян вважає, що спільні військові навчання Вашингтона та Сеула мають агресивний характер. У зв'язку з цим лідер КНДР наказав збільшити чисельність армії в короткий термін.