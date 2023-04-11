Репетиція війни: Кім Чен Ин погрожує США та Південній Кореї ядерною експансією

Пхеньян вважає, що спільні навчання Вашингтона та Сеула мають агресивний характер. У зв'язку з цим лідер КНДР наказав збільшити чисельність армії в короткий термін.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин натякнув на "наступну" ядерну експансію, щоб протистояти Сполученим Штатам Америки та Південній Кореї. Про це повідомляє портал The Telegraph 11 квітня.

Збройним силам країни було надано наказ зміцнити військове стримування в рамках "практичної і наступальної стратегії". У Пхеньяні вважають, що дії Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї мають агресивний характер, тому почалася підготовка.

Під час засідання Центральної військової комісії командувачів закликали збільшити сили, щоб "впоратися з ескалацією дій імперіалістів США та південнокорейських маріонеткових зрадників, спрямованих на розв'язання агресивної війни", при цьому з великою швидкістю.

Пов'язано це із спільними військовими навчаннями США та Південної Кореї, які Кім Чен Ин розглядає як сценарій репетицію війни. При цьому південнокорейські та американські сили проводять свої навчання щорічно, проте у 2023 році вони стали найбільшими за п'ять років.

Перша відповідь з боку Пхеньяну вже надійшла у вигляді серії ракетних випробувань, а також було оголошено про повторні випробування підводного бойового безпілотника Haeil, який нібито здатний викликати радіоактивне цунамі.

Експерти скептично ставляться до цих слів, проте не можна зменшувати військову загрозу КНДР.

За інформацією ЗМІ, Кім Чен Ин віддавав свої накази військовим начальникам і вказував на карту із зображенням Південної Кореї. За деякими припущеннями, лідер КНДР міг вказувати на райони біля головної військової бази Сеула, проте точне розташування досить складно назвати через погану якість кадрів.

Нагадаємо, 1 квітня сестра Кім Чен Ина звинуватила Україну в прагненні отримати ядерну зброю. За даними журналістів, Кім Е Чжон розкритикувала президента Володимира Зеленського за нібито його висловлювання про зброю цього типу.

28 березня Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР "в геометричній прогресії". За даними північнокорейських державних ЗМІ, лідер країни закликав своїх військових бути готовими до застосування ядерної зброї у будь-який час.