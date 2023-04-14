Несе жах: КНДР заявила, що зазнала принципово нової балістичної ракети

За словами журналістів, голова КНДР Кім Чен Ин керував випробуванням ракети на твердому паливі. Він попередив, що зброя змусить ворогів "зазнавати кризи безпеки".

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Північна Корея заявила, що провела випробування нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18, щоб радикально підвищити здатність країни до ядерного "контрнаступу". Про це пише Reuters.

Повідомляється, що державні ЗМІ КНДР заявили, що нова ракета нестиме ворогам "жах".

"Розробка міжконтинентальної балістичної ракети нового типу Hwasong-18 радикально реформує компоненти стратегічного стримування КНДР, радикально підвищує ефективність її ядерної контратаки та змінює практичність її наступальної військової стратегії", — йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, це перше випробування Північною Кореєю ракетою із твердим паливом. Розробка твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети тривалий час вважалася ключовою метою КНДР, оскільки могла б допомогти Пхеньяну швидше розгорнути свої ракетні сили у разі початку війни.

Журналісти пишуть, що голова КНДР Кім Чен Ин керував випробуванням і попередив, що зброя змусить ворогів "зазнавати більш очевидної кризи безпеки". Вони повинні відмовитися від своїх безрозсудних дій.

Йдеться, як повідомляється, про спільні військові навчання США та Південної Кореї.

"Тверді ракети легші та безпечніші для військ у польових умовах, і у них набагато менший логістичний склад, через що їх важче виявити", — Ванн Ван Діпен, колишній представник уряду США.

За його словами, все залежить від того, як КНДР вирішить експлуатувати нові системи.

Нагадаємо, що раніше КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії. На острові Хоккайдо було оголошено повітряну тривогу. Північна Корея запустила ракету з-під Пхеньяну.

28 березня Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР "в геометричній прогресії". За даними північнокорейських державних ЗМІ, лідер країни закликав своїх військових бути готовими до застосування ядерної зброї у будь-який час.