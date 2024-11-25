В Японії науковці створили пластик, який повністю розкладається в морській воді (фото)

Матеріал має унікальну молекулярну структуру, його молекули легко руйнуються під впливом солоної води. Між іншим сам пластик доволі міцний до того моменту, поки не потрапляє у воду.

Вчені з Японії створили пластик, який повністю розкладається в морській воді, перетворюючись на поживні речовини. Про це пише журнал Science.

Матеріал створено з супрамолекулярних полімерів, завдяки такій структурі він легко руйнується в солоній воді, не утворюючи шкідливий мікропластик і перетворюючись на поживні речовини. Пластик безпечний — він не горить і не виділяє токсичних речовин.

Науковцям вдалося розробити новий тип пластику, який не тільки має високу міцність, а й повністю розкладається в морській воді, не утворюючи шкідливий мікропластик. Це означає, що навіть якщо такий пластик потрапить в океан, він швидко розкладеться на безпечні для довкілля компоненти.

"Ми створили нову родину пластиків, які міцні, стабільні, придатні для вторинної переробки, можуть виконувати безліч функцій і, що важливо, не утворюють мікропластику", — заявив керівник дослідження Такудзо Айда.

Матеріал має унікальну молекулярну структуру, його молекули пов’язані між собою особливими зв’язками, які легко руйнуються під впливом солоної води. Між тим сам пластик доволі міцний до того моменту, поки не потрапив у солону воду.

Новий матеріал може стати справжньою революцією у виробництві пластикових виробів.

Вчені зазначають, що такий пластик міцніший за звичайний, недорогий у виробництві, а технологія його створення проста.

Нагадаємо, що в Африці знайдено комаху, здатну споживати пластик. Вчені дійшли висновку, що личинки борошняного черв'яка є першими у своєму роді в Африці, хто здатний споживати полістирол.