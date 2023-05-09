"Священная борьба": Ким Чен Ын поддержал Путина во вторжении в Украину

Северокорейский диктатор поздравил своего российского коллегу с 9 мая и высказал слова поддержки в вопросе нападения на Украину.

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В честь 9 мая глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, выражая ему поддержку в связи с войной на территории Украины. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

"Пользуясь этой возможностью еще раз шлю теплое боевое приветствие вам, армии и народу России, которые смело поднялись на священную борьбу за осуществление международной справедливости и защиту глобального мира против насилия и тирании империалистов", — отметил северокорейский диктатор.

Ким Чен Ын также выразил уверенность в успехе России в ее текущих военных действиях.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что устойчивый и справедливый российский народ под руководством президента Путина и дальше будет достигать победы на пути для обеспечения суверенитета, достоинства и стабильности в регионе, срывая любые вызовы и угрозы со стороны враждебных сил", – также сказано в телеграмме.

Напомним, что 27 января сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон выразила поддержку Российской Федерации, заявив, что Вооруженные силы РФ защищают свой суверенитет и безопасность а также "достоинство и честь".

Кроме того 12 июня председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил Путину телеграмму, в которой поздравил президента РФ с днем России. Глава Северной Кореи поддержал российского президента в преступных действиях его режима и кровавой войне, которую тот развязал в Украине, и понадеялся на дальнейшие добрососедские отношения и сближение двух авторитарных стран.