"Священна боротьба": Кім Чен Ин підтримав Путіна у вторгненні в Україну

Північнокорейський диктатор привітав свого російського колегу з 9 травня та висловив слова підтримки щодо нападу на Україну.

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На честь 9 травня глава Північної Кореї Кім Чен Ин направив телеграму президенту Росії Володимиру Путіну, висловлюючи підтримку у зв'язку з війною на території України. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство КНДР.

"Користуючись цією можливістю, ще раз шлю тепле бойове вітання вам, армії та народу Росії, які сміливо піднялися на священну боротьбу за здійснення міжнародної справедливості й захист глобального світу проти насильства й тиранії імперіалістів", — зазначив північнокорейський диктатор.

Кім Чен Ин також висловив упевненість в успіху Росії в її поточних воєнних діях.

"Товариш Кім Чен Ин висловив упевненість у тому, що стійкий і справедливий російський народ під керівництвом президента Путіна й надалі досягатиме перемоги на шляху для забезпечення суверенітету, гідності й стабільності в регіоні, зриваючи будь-які виклики та загрози з боку ворожих сил", — також сказано в телеграмі.

Нагадаємо, що 27 січня сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина та заступник голови відділу ЦК Трудової партії КНДР Кім Е Чжон висловила підтримку Російської Федерації, заявивши, що Збройні сили РФ захищають свій суверенітет і безпеку, а також "гідність і честь".

Крім того, 12 червня голова державних справ КНДР Кім Чен Ин направив Путіну телеграму, в якій привітав президента РФ із днем Росії. Глава Північної Кореї підтримав російського президента в злочинних діях його режиму та кривавій війні, яку той розв'язав в Україні, та сподівався на подальші добросусідські відносини та зближення двох авторитарних країн.