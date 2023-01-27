"В одному окопі": у КНДР пообіцяли, що завжди будуть на боці Росії

На думку сестри Кім Чен Ина, постачання України американською зброєю призводить до "ескалації війни".

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Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина та заступниця голови відділу ЦК Трудової партії КНДР Кім Е Чжон висловила підтримку Російської Федерації, заявивши, що Збройні сили РФ захищають свій суверенітет та безпеку, а також "гідність і честь". Про це пише Центральна телеграфна агенція КНДР.

Кім Е Чжон також висловилася про військову допомогу США Україні, зокрема про постачання техніки для наземного наступу.

"Глибоко стурбована поведінкою США, що призводять до ескалації війни постачанням Україні бойових оснащень для наземної атаки, і рішуче засуджую це... Ми завжди будемо в одному окопі разом з армією та народом Росії, яка стала на боротьбу для захисту гідності та честі держави, суверенітету та безпеки країни", — сказала сестра північнокорейського лідера.

Заступниця голови відділу ЦК Трудової партії Північної Кореї стверджує, що допомагаючи Україні в протистоянні агресії РФ, Сполучені Штати сприяють "продовженню нестабільних світових подій".

Кім Е Чжон вважає, що за діями США, спрямованими проти Росії, ховається прагнення досягти світової гегемонії. На її думку, американська зброя буде "спалена вщент" російською армією.

В Україні поки не коментували заяву заступника голови відділу ЦК Трудової партії КНДР про підтримку Російської Федерації.

Нагадаємо, що 20 січня у США повідомили про наявність доказів постачання найманців "ПВК Вагнера" зброєю з Північної Кореї. За словами координатора Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій США Джона Кірбі, про це свідчать супутникові знімки, на яких можна побачити російські вагони, що курсують між КНДР та РФ.

Фокус також писав про те, що за даними журналістів, влада Північної Кореї заплатила майже $600 тис. за імпорт чистокровних коней із Росії за останні три роки. 2022 року армія КНДР спорудила на військових базах близько 12 нових стайней і, ймовірно, планує побудувати ще п'ять.

Ще ми повідомляли, що за даними південнокорейських ЗМІ від 2 січня, у Північній Кореї налічується від 15 до 60 ядерних боєголовок. В Американській спільноті вчених-ядерників вважають, що КНДР має у своєму розпорядженні від 20 до 30 укомплектованих боєголовок.