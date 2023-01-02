До 60 боєголовок: західні експерти оцінили запас ядерної зброї у Північній Кореї

Спільнота вчених-ядерників із США впевнена, що Пхеньян має матеріали "уран-235" і "плутоній-239" для збільшення ядерного арсеналу. Перед Новим роком Кім Чен Ин разом із дочкою оглядали склад із ракетами KN-23, аналогами російських "Іскандерів".

Related video

Запас ядерних боєголовок Північної Кореї оцінюється у кількості від 15 до 60 штук. Про це 2 січня повідомило південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на дані іноземних експертів.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин продовжує привертати увагу світу, заявляючи про експоненційне збільшення виробництва ядерних бомб, зазначили журналісти.

Американська спільнота вчених-ядерників (BAS), за даними Yonhap, у вересні 2022 року подавала звіт про наявність у КНДР від 20 до 30 укомплектованих боєголовок.

Старший науковий співробітник BAS Метт Корда та керівник проєкту ядерної розвідки Ганс Крістенсен вважають, що ядерний арсенал Північної Кореї складається з боєголовок, які встановлюють на балістичні ракети середньої дальності.

[ + – ] КНДР заявила про успішне випробування 600-мм РСЗВ KN-25

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу (SIPRI) у червні 2022 року наводив схожі цифри. За інформацією дослідників, Пхеньян має матеріали "уран-235" і "плутоній-239" для виробництва ще 45-55 боєголовок.

Дослідницький центр ядерного роззброєння (RECNA) Університету Нагасакі в Японії оцінив кількість ядерних боєголовок Північної Кореї у 40 штук станом на червень 2022 року.

Виходячи з таких оцінок можна зробити висновок, що Північна Корея вже розробила і має значну кількість ядерних боєголовок.

Кім Чен Ин повів дочку дивитися на ядерні ракети

Yonhap також зазначило, що Кім Чен Ин разом із дочкою Кім Чжу Е напередодні Нового року оглянув склад із ракетами KN-23, які можуть нести тактичний ядерний заряд. Там же є балістичні ракети середньої дальності "Хвасон-12".

[ + – ] Кім Чен Ин разом із дочкою Кім Чжу Е перевірили пускові установки для ракет KN-23

"Спеціальний показ цієї сцени може становити приховану ядерну загрозу", — розповіли експерти.

Точного місцезнаходження північнокорейського лідера не вказали. На кадрах видно, як вони оглядають приблизно 10 ракет Хвасон-12 і близько 10 мобільних пускових установок для ракет KN-23, які вважають аналогом російських "Іскандерів".

Ця демонстрація, на думку журналістів, має наголосити на необхідності застосування ядерної зброї як засобу захисту безпеки майбутніх поколінь. Кім Джу Е виступає символом майбутніх поколінь Північної Кореї.

Нагадаємо, що 1 січня КНДР заявила про успішне випробування 600-мм РСЗВ KN-25, який може запускати ракети з ядерними боєголовками.

Північна Корея вважає ракету "Хвасон-17" найсильнішою стратегічною зброєю у світі, яка вразить американські системи протиракетної оборони.

Агентство Reuters 22 грудня писало про продаж північнокорейської зброї російським бойовикам із "групи Вагнера". КНДР могла передати найманцям піхотні ракети та снаряди.