До 60 боеголовок: западные эксперты оценили запас ядерного оружия в Северной Кореи

Сообщество ученых-ядерщиков из США уверено, что Пхеньян обладает материалами "уран-235" и "плутоний-239" для увеличения ядерного арсенала. Перед Новым годом Ким Чен Ын вместе с дочерью осматривали склад с ракетами KN-23, аналогами российских "Искандеров".

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Запас ядерных боеголовок Северной Кореи оценивается в количестве от 15 до 60 штук. Об этом 2 января сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные иностранных экспертов.

Cеверокорейский лидер Ким Чен Ын продолжает привлекать внимание мира, заявляя об экспоненциальном увеличении производства ядерных бомб, отметили журналисты.

Американское сообщество ученых-ядерщиков (BAS), по данным Yonhap, в сентябре 2022 года подавало отчет о наличии у КНДР от 20 до 30 укомплектованных боеголовок.

Старший научный сотрудник BAS Мэтт Корда и руководитель проекта ядерной разведки Ханс Кристенсен считают, что ядерный арсенал Северной Кореи состоит из боеголовок, которые устанавливают на баллистические ракеты средней дальности.

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Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в июне 2022 года приводил схожие цифры. По информации исследователей, Пхеньян обладает материалами "уран-235" и "плутоний-239" для производства еще 45-55 боеголовок.

Исследовательский центр ядерного разоружения (RECNA) Университета Нагасаки в Японии оценил количество ядерных боеголовок Северной Кореи в 40 штук по состоянию на июнь 2022 года.

Исходя из таких оценок можно сделать вывод, что Северная Корея уже разработала и обладает значительным количеством ядерных боеголовок.

Ким Чен Ын повел дочь смотреть на ядерные ракеты

Yonhap также отметило, что Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э накануне Нового года осмотрел склад с ракетами KN-23, которые могут нести тактический ядерный заряд. Там же находятся баллистические ракеты средней дальности "Хвасон-12".

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"Специальный показ данной сцены может представлять скрытую ядерную угрозу", — рассказали эксперты.

Точное местонахождение северокорейского лидера не указали. На кадрах видно, как они осматривают примерно 10 ракет "Хвасон-12" и около 10 мобильных пусковых установок для ракет KN-23, которые считают аналогом российских "Искандеров".

Данная демонстрация, по мнению журналистов, должна подчеркнуть необходимость применения ядерного оружия в качестве средства защиты безопасности будущих поколений. Ким Джу Э выступает символом будущих поколений Северной Кореи.

Напомним, что 1 января КНДР заявила об успешном испытании 600-мм РСЗО KN-25, которая может запускать ракеты с ядерными боеголовками.

Северная Корея считает ракету "Хвасон-17" самым сильным стратегическим оружием в мире, которое поразит американские системы противоракетной обороны.

Агентство Reuters 22 декабря писало о продаже северокорейского оружия российским боевикам из "группы Вагнера". КНДР могла передать наемникам пехотные ракеты и снаряды.