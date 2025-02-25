"Катастрофические" последствия: что будет, если РФ ударит ядерным оружием по Лондону, — СМИ (карта)

Для расчета журналисты выбрали удар с РТ-2ПМ "Тополь". Однако британское правительство отмечает, что страна защищена от такой атаки благодаря незаметному патрулированию ядерной подводной лодки.

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Великобритания имеет планы на случай непредвиденных обстоятельств, как, в частности, удар российским ядерным оружием по Лондону. Об этом 23 февраля сообщили в Daily Express, опубликовав карту рассчитанной зоны поражения.

Сообщается, что каждое крупное западное правительство имеет план действий на случай ядерного удара по большому городу, и Великобритания — не исключение. Когда произошло полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, многие аналитики боялись, что это ведет к Третьей мировой войне.

Сейчас США и Россия ведут переговоры, а ЕС увеличивает расходы на оборону. Кроме того, американский президент Дональд Трамп говорил о включении в состав НАТО Гренландии и Канады, а Великобритания выразила готовность направить в Украину миротворцев.

Журналисты отметили, что вероятность ядерного удара по Лондону — мала, но они попытались рассчитать его последствия с помощью инструмента, разработанного ученым Алексом Веллерстайном.

Один из вариантов среди арсенала РФ — ракетный комплекс РТ-2ПМ "Тополь", который имеет мощность в 800 килотонн. Если бы такая ракета попала по центру Лондона, повреждения ожидаемо были бы "катастрофическими". Площадь в 2,97 квадратного километра будет, по расчетам, уничтожена. В частности, такая судьба ждала бы Дворец Святого Иакова и колесо обозрения Лондонский Глаз.

Следующая зона — "радиус умеренного поражения взрывом" площадью в 134 квадратных километров. Там будут разрушены здания и вспыхнут пожары. В частности, в этой зоне окажется тупиковая станция лондонской железной дороги Сент-Панкрас.

Зоны поражения в случае удара из РТ-2ПМ "Тополь" по Лондону Фото: Daily Express

Третья зона достигает 384 квадратных километров. Люди в этих районах получили бы ожоги, они смогли бы выжить, но получив серьезные рубцы, инвалидность и потеряв конечности.

Последняя зона — радиус поражения от светового взрыва. Там разбились бы окна, люди получили бы ранения стеклом. В целом такой ущерб оценивают как легкий.

Однако британское правительство уверяет, что средства ядерного сдерживания позволят избежать такой катастрофы. Они существуют уже более 60 лет, гарантируя стране безопасность.

"Иногда может казаться, что эти угрозы далеки от нашей повседневной жизни, но Великобритания должна иметь возможность защитить себя и наших союзников по НАТО. Сдерживание играет ключевую роль в обеспечении безопасности населения, и отказ от нашего ядерного сдерживания поставил бы нас под больший риск", — говорится на сайте правительства.

С 1969 Соединенное Королевство держит непрерывно в море по крайней мере одну ядерную подводную лодку с баллистическими ракетами, она постоянно незаметно патрулирует акваторию и готова ответить на угрозы Великобритании. Однако основная цель флота — сохранение мира.

Напомним, в The Telegraph сообщили, что Франция предлагает собственные силы ядерного сдерживания для защиты Европы, если с континента будут выведены американские силы. Французские истребители с ядерным оружием могут развернуть в Германии.

19 февраля ВВС США осуществили испытательный запуск невооруженной МБР LGM-30G Minuteman III. Ракету запустили с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.