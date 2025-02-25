"Катастрофічні" наслідки: що буде, якщо РФ вдарить ядерною зброєю по Лондону, — ЗМІ (карта)

Для розрахунку журналісти обрали удар з РТ-2ПМ "Тополь". Однак британський уряд наголошує, що країна захищена від такої атаки завдяки непомітному патрулюванню ядерного підводного човна.

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Велика Британія має плани на випадок непередбачуваних обставин, як, зокрема, удар російською ядерною зброєю по Лондону. Про це 23 лютого повідомили у Daily Express, опублікувавши карту розрахованої зони ураження.

Повідомляється, що кожен великий західний уряд має план дій на випадок ядерного удару по великому місту, і Велика Британія — не виняток. Коли відбулося повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, багато аналітиків боялись, що це веде до Третьої світової війни.

Нині США та Росія ведуть переговори, а ЄС збільшує витрати на оборону. Окрім того, американський президент Дональд Трамп говорив про включення до складу НАТО Гренландії та Канади, а Велика Британія висловила готовність направити в Україну миротворців.

Журналісти зауважили, що ймовірність ядерного удару по Лондону — мала, але вони спробували розрахувати його наслідки за допомогою інструмента, розробленого науковцем Алексом Веллерстайном.

Один з варіантів серед арсеналу РФ — ракетний комплекс РТ-2ПМ "Тополь", який має потужність у 800 кілотонн. Якби така ракета влучила по центру Лондона, пошкоджена очікувано були б "катастрофічними". Площу у 2,97 квадратного кілометра буде, за розрахунками, знищено. Зокрема, така доля чекала б на Палац Святого Якова та оглядове колесо Лондонське Око.

Наступна зона — "радіус помірного ураження вибухом" площею у 134 квадратних кілометрів. Там будуть зруйновані будівлі та спалахнуть пожежі. Зокрема, у цій зоні опиниться тупикова станція лондонської залізниці Сент-Панкрас.

Зони ураження в разі удару з РТ-2ПМ "Тополь" по Лондону Фото: Daily Express

Третя зона сягає 384 квадратних кілометрів. Люди у цих районах отримали б опіки, вони змогли б вижити, але отримавши серйозні рубці, інвалідність та втративши кінцівки.

Остання зона — радіус ураження від світлового вибуху. Там розбилися б вікна, люди отримали б поранення склом. Загалом таку шкоду оцінюють як легку.

Однак британський уряд запевняє, що засоби ядерного стримування дозволять уникнути такої катастрофи. Вони існують вже понад 60 років, гарантуючи країні безпеку.

"Іноді може здаватися, що ці загрози далекі від нашого повсякденного життя, але Велика Британія повинна мати можливість захистити себе та наших союзників по НАТО. Стримування відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки населення, і відмова від нашого ядерного стримування поставила б нас під більший ризик", — зазначено на сайті уряду.

З 1969 Сполучене Королівство тримає безперервно у морі принаймні один ядерний підводний човен з балістичними ракетами, він постійно непомітно патрулює акваторію і готовий відповісти на загрози Великій Британії. Однак основна мета флоту — збереження миру.

Нагадаємо, у The Telegraph повідомили, що Франція пропонує власні сили ядерного стримування для захисту Європи, якщо з континенту будуть виведені американські сили. Французькі винищувачі з ядерною зброєю можуть розгорнути у Німеччині.

19 лютого ВПС США здійснили випробувальний запуск неозброєної МБР LGM-30G Minuteman III. Ракету запустили з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.