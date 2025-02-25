Сигнал Путіну: Франція готова створити ядерний щит над Європою, — ЗМІ

Інсайдер в уряді Франції повідомив журналістам, що французькі винищувачі з ядерним озброєнням можуть розмістити в Німеччині, якщо США виведе з Європи свої сили.

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Франція пропонує свої сили ядерного стримування для захисту Європи в разі, якщо США виведуть із континенту свої сили. Французькі винищувачі з ядерною зброєю можуть розгорнути в Німеччині, пише The Telegraph.

Журналісти зазначають, що кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц після перемоги його блоку Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних союзів (ХДС/ХСС) на виборах до Бундестагу закликав Велику Британію та Францію розширювати ядерний захист, щоб здобути незалежність від президента США Дональда Трампа.

Неназваний французький чиновник сказав виданню, що розміщення в Німеччині винищувачів з ядерним озброєнням може стати сигналом президенту РФ Володимиру Путіну, а також спонукати прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зробити такий самий внесок у європейську безпеку.

"Розміщення кількох французьких реактивних винищувачів з ядерною зброєю в Німеччині не повинно бути складним і дасть серйозне повідомлення", — пояснив інсайдер.

Джерело видання The Telegraph зазначило, що офіційний запит буде можливий, тільки якщо американці виведуть свої ядерні сили стримування з Німеччини.

Зазначається також, що президент Франції Емманюель Макрон напередодні поїздки до США для зустрічі з Дональдом Трампом розмовляв із Фрідріхом Мерцем. Під час пресконференції у Вашингтоні французький лідер сказав, що мир "не повинен бути капітуляцією України" та закликав європейських лідерів робити більші внески в захист континенту.

Ядерна зброя у Європі: що відомо

Безпеку Європи довгий час гарантував розміщений на військовій базі в Німеччині американський арсенал із близько 100 ядерних ракет. Сили ядерного стримування Франції зараз не залежать від Північноатлантичного альянсу (НАТО), а ключовою частиною оборонної стратегії є британська зброя, пишуть журналісти.

Вважається, що в арсенал Франції, згідно з програмою "force de dissuasuasion", є близько 300 одиниць ядерної зброї. Французькі ядерні боєголовки можуть запускатися з моря та з повітря. До системи ядерного стримування Великої Британії Trident входять чотири підводні човни класу Vanguard. Кожен із них може нести до 16 ядерних ракет.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом пригрозив Росії початком конфлікту, якщо вона не дотримається умов майбутньої мирної угоди.

Крім того, в інтерв'ю за підсумками зустрічі Макрон пояснив, яким він бачить план мирних переговорів, і анонсував завершення бойових дій у найближчі тижні.