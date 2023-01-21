Армія КНДР закупила у Росії коней на $600 тисяч, — The Times

Коні відіграють важливу роль у культі особистості лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, а державні ЗМІ часто публікують фотографії, на яких диктатор катається верхи на горі Пекту.

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Влада Північної Кореї заплатила майже $600 тис. за імпорт чистокровних коней із Росії за останні три роки. Про це пише видання The Times.

Повідомляється, що журналісти проаналізували супутникові знімки та з'ясували, що у 2022 році армія Північної Кореї збудувала на військових базах приблизно 12 нових конюшень і, ймовірно, планують добудувати ще п'ять.

У виданні сумніваються, що у Північній Кореї створять нові кінні загони для участі у бойових діях. Але коні відіграють важливу роль у культі особистості Кім Чен Ина. Наприклад, державні ЗМІ країни називають лідера молодим генералом та часто публікують фотографії, на яких північнокорейський диктатор катається верхи на горі Пекту. Батько Кім Чен Ина, Кім Чен Ір, також займався верховою їздою.

Цікаво, що в країні діє кінний центр – Миримський клуб верхової їзди. У ньому створено окрему експозицію, присвячену хобі Кім Чен Ина та задокументовано всі 386 його поїздок верхи.

Торгівля РФ із КНДР

Єдиний прикордонний російсько-північнокорейський залізничний перехід Хасан – Туманган запрацював у 2013 році. Його використовують для експорту товарів до порту Раджин. У допандемійний 2019 через цей пункт пропуску відправили понад 50 тисяч тонн експортних вантажів.

КНДР була однією з перших країн, яка закрила кордони в січні 2020 року. Водночас офіційно у Північній Кореї не говорили про випадки зараження Covid-19 протягом двох років. Росія продовжувала постачати продовольство та медикаменти північнокорейським партнерам до 2021 року, після чого двостороння торгівля скоротилася майже до нуля.

У жовтні 2022 року південнокорейські медіа писали, що Пхеньян готується відкрити нові торгові представництва по всій Росії, щоб розширити імпорт борошна та енергоносіїв. За даними журналістів, країна імпортувала пшеницю з країни-агресора у серпні та газ у жовтні в обмін на підтримку вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у США вважають, що Північна Корея постачає боєприпасами воюючих проти України на боці Росії найманців із "групи Вагнера". За словами координатора Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій США Джоан Кірбі, Вашингтон має цього докази.

Також Фокус писав, що США визнають "ПВК Вагнер" транснаціональною злочинною організацією. Засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин заявив, що тепер відносини його організації та США можна назвати "розбірками злочинних кланів".