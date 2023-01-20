КНДР продовжує постачати групу "Вагнера" боєприпасами, є докази, — Кірбі (фото)

За словами Джона Кірбі, США мають супутникові знімки, на яких можна побачити вагони з північнокорейськими боєприпасами.

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Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон має докази того, що Північна Корея продовжує постачати найманців "групи Вагнера" боєприпасами. Про це пише CNN.

"Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку становить група "Вагнера", у тому числі у зв'язку зі серйозною злочинною діяльністю, що продовжується", — заявив Кірбі.

За його словами, США є супутникові знімки, які доводять, що Пхеньян постачає найманцям боєприпаси. На знімках можна побачити російські вагони, які прямували з РФ у Північну Корею, а потім назад. Передбачається, що так КНДР передає Росії піхотні міни.

[ + – ] КНДР продовжує постачати групу "Вагнера" боєприпасами Фото: Правительство США

Кірбі сказав, що, хоча США не вірять, що обладнання змінило динаміку на поля бою в Україні, США очікують, що постачання зброї з Північної Кореї в Росію триватиме.

"Постачання зброї з [Північної Кореї] є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН", — сказав Кірбі.

За його словами, всі докази надані групі експертів Ради Безпеки щодо санкцій щодо КНДР.

Видання пише, що неназваний високопосадовець західної розвідки підтвердив інформацію. Він заявив, що КНДР планує збільшити постачання зброї Росії, додавши до них військову техніку.

Раніше Фокус писав, що США визнають "ПВК Вагнер" транснаціональною злочинною організацією. Засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин заявив, що тепер відносини його організації та США можна назвати "розбірками злочинних кланів".

Також ЗМІ повідомили, що США радять Україні не розпочинати наступ до отримання всього озброєння. За даними журналістів, які посилаються на заяву високопосадовця США, адміністрація Байдена радить спочатку забезпечити необхідну підготовку військовослужбовців на новітніх озброєннях.