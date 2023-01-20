США радять Україні не розпочинати наступ до отримання всього озброєння, — ЗМІ

За даними журналістів, які посилаються на заяву високопосадовця США, адміністрація Байдена радить спочатку забезпечити необхідну підготовку військовослужбовців новітнім озброєнням.

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Високопоставлені представники США радять Україні не поспішати розпочинати великий наступ на позиції російських військ, поки не буде отримано все анонсоване озброєння зі США, а військовослужбовці не пройдуть необхідну підготовку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву представника адміністрації президента США Джо Байдена.

Чиновник із адміністрації президента на умовах анонімності в розмові з журналістами повідомив, що США тверді у своєму рішенні не передавати Києву танки Abrams після розбіжностей щодо цього питання, які мали місце з представниками Німеччини.

Повідомляється, що представники США радили українському керівництву не розпочинати наступ, поки бійці ЗСУ не пройдуть достатньо тривале навчання на новітніх видах озброєнь.

У четвер, 20 січня, Сполучені Штати анонсували постачання Україні сотень бронемашин.

За словами чиновника, на поточному етапі США не планують відправляти Україні танки Abrams, оскільки вони є дорогими та складними в обслуговуванні.

Нагадаємо, що Польща підготує танкову бригаду для ЗСУ. Таку заяву зробив голова Міноборони країни Маріуш Блащак. Крім того, влада країни також провела переговори з представниками 15 інших країн, які мають танки Leopard. Надалі їх може отримати Україна.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами генерала Марка Міллі, 2023 року звільнити території України від ЗС РФ військовим шляхом буде складно. Але це все ж таки може статися.