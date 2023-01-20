США советуют Украине не начинать наступление до получения всех вооружений, — СМИ

По данным журналистов, которые ссылаются на заявление высокопоставленного представителя властей США, администрация Байдена советует вначале обеспечить необходимую подготовку военнослужащих на новейших вооружениях.

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Высокопоставленные представители США советуют Украине не спешить начинать крупное наступление на позиции российских войск пока не будут получено все анонсированное вооружение из США, а военнослужащие не пройдут необходимую подготовку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя администрации президента США Джо Байдена.

Чиновник из администрации президента на условиях анонимности в разговоре с журналистами сообщил, что США тверды в своем решении не передавать Киеву танки Abrams после разногласий по этому вопросу, имевших место с представителями Германии.

Сообщается, что представители США советовали украинскому руководству не начинать наступление, пока бойцы ВСУ не пройдут достаточно продолжительное обучение на новейших видах вооружений.

В четверг, 20 января, Соединенные Штаты анонсировали поставки Украине сотен бронемашин.

По словам чиновника, на текущем этапе США не планируют отправлять Украине танки Abrams, так как они дорогостоящие и сложны в обслуживании.

Напомним, что Польша подготовит танковую бригаду для ВСУ. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Мариуш Блащак. Более того, власти страны также провели переговоры с представителями 15 других стран, у которых имеются танки Leopard. В будущем их может получить Украина.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам генерала Марка Милли, в 2023 году освободить территории Украины от ВС РФ военным путем будет сложно. Но это все же может произойти.