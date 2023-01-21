Армия КНДР закупила у России лошадей на $600 тысяч, — The Times

Лошади играют важную роль в культе личности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а государственные СМИ часто публикуют фотографии, на которых диктатор катается верхом на горе Пэкту.

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Власти Северной Кореи заплатили почти $600 тыс. за импорт чистокровных лошадей из России за последние три года. Об этом пишет издание The Times.

Сообщается, что журналисты проанализировали спутниковые снимки и выяснили, что в 2022 году армия Северной Кореи построила на военных базах примерно 12 новых конюшен и, вероятно, планируют достроить еще пять.

В издании сомневаются, что в Северной Корее будут созданы новые конные отряды для участия в боевых действиях. Но лошади играют немаловажную роль в культе личности Ким Чен Ына. Например, государственные СМИ страны называют лидера молодым генералом и часто публикуют фотографии, на которых северокорейский диктатор катается верхом на горе Пэкту. Отец Ким Чен Ына, Ким Чен Ыр, также занимался верховой ездой.

Интересно, что в стране действует конный центр — Миримский клуб верховой езды. В нем создана отдельная экспозиция, посвященная хобби Ким Чен Ына и задокументированы все 386 его поездок верхом.

Торговля РФ с КНДР

Единственный пограничный российско-севернокорейский железнодорожный переход Хасан –– Туманган заработал в 2013 году. Его используют для экспорта товаров в порт Раджин. В допандемийный 2019 год через этот пункт пропуска отправили более 50 тысяч тонн экспортных грузов.

КНДР была одной из первых стран, закрывших границы в январе 2020 года. При этом официально в Северной Корее не говорили о случаях заражения Covid-19 на протяжении двух лет. Россия продолжала поставлять продовольствие и медикаменты северокорейским партнерам до 2021 года, после этого двусторонняя торговля сократилась почти до нуля.

В октябре 2022 года южнокорейские медиа писали, что Пхеньян готовится открыть новые торговые представительства по всей России, чтобы расширить импорт муки и энергоносителей. По данным журналистов, страна импортировала пшеницу из страны-агрессора в августе и газ в октябре в обмен на поддержку вторжения в Украину.

Напомним, в США считают, что Северная Корея снабжает боеприпасами воюющих против Украины на стороне России наемников из "группы Вагнера". По словам координатора Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джоан Кирби, у Вашингтона есть этому доказательства.

Также Фокус писал, что США признают "ЧВК Вагнер" транснациональной преступной организацией. Основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что теперь отношения его организации и США можно назвать "разборками преступных кланов".