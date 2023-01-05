ППО не впоралася: дрон КНДР підлетів до офісу президента Південної Кореї, — ЗМІ

Чиновники запевняють, що БПЛА не зміг навіть сфотографувати урядові об'єкти в Сеулі, проте виявив уразливість системи ППО.

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У грудні 2021 року безпілотник із Корейської Народно-Демократичної Республіки (Північної) проник у зону навколо офісу президента Республіки Корея (Південна) у Сеулі. Подробиці повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на джерело.

Як заявив 5 січня анонімний військовий чиновник, 26 грудня Північна Корея запустила через кордон п'ять безпілотників. Війська Республіки Корея не змогли збити жодного з них, продемонструвавши вразливість системи ППО.

Один із дронів із півночі проник у зону P-73 радіусом 3,7 км навколо офісу президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, де заборонені польоти. Літальний апарат провів на забороненій території небагато часу і не наближався "до ключових об'єктів безпеки".

Того ж дня на брифінгу для журналістів інший військовий чиновник підтвердив: об'єкт, який, ймовірно, є дроном КНДР, пролетів через північну частину зони P-73. За його словами, відстань, висота та технічні можливості не дозволили безпілотнику сфотографувати офіс президента чи інші об'єкти, такі як штаб-квартира Об'єднаного комітету начальників штабів.

"Я хотів би уточнити, що проблем із безпекою офісу президента в Йонсані не було", — заявив чиновник.

Міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Соп у середу, 4 січня, згадав проникнення БПЛА до забороненої зони, виступаючи на брифінгу в середу про заходи боротьби з безпілотниками. Він обговорив забезпечення захисту від безпілотників, що ховаються від радарів, і систем для ураження дронів.

Раніше Об'єднаний комітет начальників штабів спростовував повідомлення ЗМІ про політ БПЛА у зоні P-73. Як припускає Yonhap, південнокорейська влада змінила свою позицію після проведення розслідування та отримання нової інформації. Вторгнення безпілотників виявили недостатню готовність Південної Кореї фіксувати, відстежувати та збивати ворожі дрони. За даними міністерства оборони, північнокорейські апарати літали по незвичайних траєкторіях, несподівано змінюючи швидкість і висоту.

Наразі армія РК планує провести навчання для військ ППО з бойовою стрільбою, відпрацьовуючи сценарії проникнення невеликих дронів із боку КНДР. У них будуть задіяні майже 50 літальних апаратів, враховуючи штурмові літаки КА-1 і вертольоти, а десантники випробують на практиці установки для придушення БПЛА. Варто зазначити, що Південна Корея вже проводила схожі навчання 29 грудня, через три дні після вторгнення, але обійшлася без бойової стрільби.

Раніше стало відомо, що США та Південна Корея готують відповідь КНДР на випадок застосування ядерної зброї. За 2022 рік північнокорейські війська провели рекордну кількість пусків ракет, а нещодавно заявили про намір розширювати виробництво ядерних боєголовок.

На початку січня китайський дрон WZ-7 "Ширяючий дракон" уперше пролетів біля берегів Японії. Він пролетів зі Східно-Китайського моря у бік Тихого океану повз японські острови Окінава і Міякодзіма.