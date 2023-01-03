Ядерні погрози КНДР: США та Південна Корея розробляють варіанти дій, — Білий дім

За словами президента Південної Кореї Юн Сук Еля, Вашингтон та Сеул обговорювали надання більшої ролі Південної Кореї в операціях американських ядерних сил.

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Представники США та Південної Кореї працюють над спільною відповіддю КНДР на випадок низки можливих сценаріїв, зокрема і застосування Північною Корею ядерної зброї. Про це у вівторок, 3 січня, заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Reuters.

США анонсували плани навчань та розширення співробітництва в інших сферах з Південною Кореєю, проте, згідно з попередніми заявами адміністрації президента США, спільні ядерні випробування до планів не входять.

Днями президент Південної Кореї Юн Сук Ель в інтерв'ю журналістам зазначив, що Сполучені Штати та Південна Корея обговорювали надання більшої ролі Сеулу в операціях американських ядерних сил.

Минулого року Північна Корея провела рекордну кількість пусків балістичних ракет, а минулої неділі в КНДР заявили, що мають намір поступово розширювати виробництво ядерних боєголовок.

Західні експерти оцінили запас ядерної зброї Північної Кореї. На думку спільноти вчених-ядерників США, Пхеньян має матеріали "уран-235" і "плутоній-239", щоб розширити свій ядерний потенціал, який зараз оцінюється в 60 боєголовок.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними ГУР, РФ розмістила у Криму носіїв ядерної зброї. За словами представників розвідки, РФ тримає на півострові літаки, кораблі, підводні човни, а також комплекси наземного базування. Все це може комплектуватись ядерними снарядами.