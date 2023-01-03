Ядерные угрозы КНДР: США и Южная Корея разрабатывают варианты действий, — Белый дом

По словам президента Южной Кореи Юн Сук Еля, Вашингтон и Сеул обсуждали предоставление большей роли Южной Кореи в операциях американских ядерных сил.

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Представители США и Южной Кореи работают над совместным ответом КНДР на случай ряда возможных сценариев, в том числе и применения Северной Кореей ядерного оружия. Об этом во вторник, 3 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

США анонсировали планы учений и расширения сотрудничества в других сферах с Южной Кореей, однако, согласно предыдущим заявлениям администрации президента США, совместные ядерные испытания в планы не входят.

На днях президент Южной Кореи Юн Сук Ель в интервью журналистам отметил, что Соединенные Штаты и Южная Корея обсуждали предоставление большей роли Сеулу в операциях американских ядерных сил.

В прошлом году Северная Корея провела рекордное число пусков баллистических ракет, а в минувшее воскресенье в КНДР заявили, что намерены постепенно расширять производство ядерных боеголовок.

Западные эксперты оценили запас ядерного оружия Северной Кореи. По мнению сообщества ученых-ядерщиков США, Пхеньян обладает материалами "уран-235" и "плутоний-239", чтобы расширить свой ядерный потенциал, который сейчас оценивается в 60 боеголовок.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным ГУР, РФ разместила в Крыму носителей ядерного оружия. По словам представителей разведки, РФ держит на полуострове самолеты, корабли, подводный лодки, а также комплексы наземного базирования. Все это может комплектоваться ядерными снарядами.