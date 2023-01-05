ПВО не справилась: дрон КНДР подлетел к офису президента Южной Кореи, - СМИ

Чиновники уверяют, что БПЛА не смог даже сфотографировать правительственные объекты в Сеуле, однако показал уязвимость системы ПВО.

Related video

В декабре 2021 года беспилотник из Корейской Народно-Демократической Республики (Северной) проник в зону вокруг офиса президента Республики Корея (Южная) в Сеуле. Подробности сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на источник.

Как заявил 5 января анонимный военный чиновник, 26 декабря Северная Корея запустила через границу пять беспилотников. Войска Республики Корея не смогли сбить ни один из них, продемонстрировав уязвимость системы ПВО.

Один из дронов с севера проник в зону P-73 радиусом 3,7 км вокруг офиса президента Южной Кореи Юн Сок Еля, где запрещены полеты. Летательный аппарат провел на запрещенной территории немного времени и не приближался "к ключевым объектам безопасности".

В тот же день на брифинге для журналистов другой военный чиновник подтвердил: объект, предположительно являющийся дроном КНДР, пролетел через северную часть зоны P-73. По его словам, расстояние, высота и технические возможности не позволили беспилотнику сфотографировать офис президента или другие объекты, такие как штаб-квартира Объединенного комитета начальников штабов.

"Я хотел бы уточнить, что проблем с безопасностью офиса президента в Йонсане не было", — заявил чиновник.

Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп в среду, 4 января, упомянул проникновение БПЛА в запретную зону, выступая на брифинга в среду о мерах по борьбе с беспилотниками. Он обсудил обеспечение защиты от беспилотников, скрывающихся от радаров, и систем для поражения дронов.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов опровергал сообщения СМИ о полете БПЛА в зоне P-73. Как предполагает Yonhap, южнокорейские власти изменили свою позицию после проведения расследования и получения новой информации. Вторжения беспилотников выявили недостаточную готовность Южной Кореи обнаруживать, отслеживать и сбивать вражеские дроны. По данным министерства обороны, северокорейские аппараты летали по необычным траекториям, неожиданно меняя скорость и высоту.

Теперь армия РК планирует провести учения для войск ПВО с боевой стрельбой, отрабатывая сценарии проникновения небольших дронов со стороны КНДР. В них будут задействованы около 50 летательных аппаратов, включая штурмовые самолеты КА-1 и вертолеты, а десантники опробуют на практике установки для подавления БПЛА. Стоит отметить, что Южная Корея уже проводила похожие учения 29 декабря, через три дня после вторжения, но обошлась без боевой стрельбы.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея готовят ответ КНДР на случай применения ядерного оружия. За 2022 год северокорейские войска провели рекордное количество пусков ракет, а недавно заявили о намерении расширять производство ядерных боеголовок.

В начале января китайский дрон WZ-7 "Парящий дракон" впервые пролетел у берегов Японии. Он пролетел из Восточно-Китайского моря в сторону Тихого океана мимо японских островов Окинава и Миякодзима.