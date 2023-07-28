КНДР скопировала дроны Global Hawk и Reaper из США: эксперты раскрыли, чем опасны "клоны"

На военном параде лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с гордостью демонстрировал новые БПЛА министру обороны РФ Шойгу.

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Во время проведения военного парада в честь 70-летия окончания Корейской войны публике показали два больших дрона — Morning Star-4 и Morning Star-9, по внешнему виду ничем не отличающиеся от американских легендарных RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, пишет The Drive. Эксперты издания посвятили огромный материал на тему того, могла ли Северная Корея получить секретные разработки США и чем опасны эти БПЛА. Фокус познакомит вас с самыми важными моментами из этого журналистского расследования.

Дроны-близнецы

Если бы не маркировка, то северокорейские и американские дроны можно легко спутать. Инженеры КНДР старались скопировать внешний вид беспилотников США вплоть до мелочей. Ключевые особенности американских машин, в том числе V-образное хвостовое оперение и воздухозаборник, расположенный над фюзеляжем, точно воспроизведены в северокорейской конструкции.

Судя по анализу видео с парада и из других источников, размах крыльев Morning Star-4 составляет 30 метров, тогда как у RQ-4A Global Hawk он на 50 сантиметров больше. Также северокорейские инженеры оставили в конструкции "фирменные" горбы спутниковой связи (SATCOM) над носовой частью фюзеляжа обоих своих копий. Правда военные эксперты США сомневаются, что там действительно установлена такая же мощная система связи как в оригинальных американских моделях, хотя КНДР может воспользоваться сигналами спутников дружественного Китая для координации и управления этими БПЛА.

Шойгу показали аналог американского MQ-9 Reaper Фото: Скриншот

Удалось ли КНДР заполучить секреты дронов США

Американские военные эксперты полностью отвергают возможность того, что северокорейские Morning Star-4 и Morning Star-9 внутри имеют подобную начинку, как американские оригинальные RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. Украсть технологии дронов из США корейцы вряд ли смогли бы.

Да, Иран четыре года назад сбил Global Hawk над своей территорий и наверняка разобрал его до винтика. Но эксперты сомневаются, что иранцам удалось воссоздать сложную электронную начинку дрона. Наверняка все обошлось только внешним видом и общей нагрузкой, которая прослеживается в иранской копии — Shahed 129. Вряд ли это удалось северокорейским технологам, которые даже при поддержке Китая вряд ли смогут воспроизвести американские военные технологии.

Кстати, наличие горбов для спутниковой связи на копиях дронов из КНДР американские эксперты рассматривают скорее с точки зрения аэродинамики и летных характеристик, а не технических нюансов. Скорее всего, северокорейские инженеры не хотели рисковать и просто повторили форму дрона, чтобы он смог летать без проблем, ведь проверенная конструкция ограничивает риски.

Еще один вопрос у экспертов вызывают двигатели, которые применяются в версиях Morning Star-4 и Morning Star-9. Поскольку производственные мощности в Северной Корее ограничены, вероятно их позаимствовали у Китая или Ирана.

Инженеры КНДР повторили горб для датчиков SATCOM, но наверняка для аэродинамики Фото: Скриншот

Чем опасны копии Global Hawk и Reaper

У экспертов нет никаких подробностей о технических возможностях северокорейских дронов и о задачах, которые ставит перед ними режим Ким Чен Ына. Но на параде на дроне Morning Star-4 были замечены ракеты похожие на американские AGM-114 HellFire, а значит КНДР рассчитывает применять эти дроны не только для разведки.

Morning Star-4 с ракетами похожими на американские HellFire Фото: Скриншот

Оригинальные Global Hawk и Reaper используются для долговременных миссий и могут находиться в полете более суток. И хотя северокорейские аналоги вряд ли смогут похвалиться такой же дальностью или высотой полета, но сама возможность создать подобные дроны несет прямую угрозу Южной Корее. С учетом того, что еще в январе простенькие дроны КНДР смогли беспрепятственно долететь до президентского офиса в Южной Корее, это вызывает большие опасения у Сеула.

Еще в 2021 года Ким Чен Ын на очередном партийном съезде призвал правительство к разработке "беспилотных ударных средств" и "разведывательных беспилотников" с дальностью полета в 500 км. От границы с КНДР до столицы Южной Кореи – Сеула – всего 40 километров лету по прямой.

Дроны Morning Star-4 и Morning Star-9 на параде в Пхеньяне

Ранее уже сообщалось, на вчерашнем параде в Северной Корее присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу. Ему показали северокорейский танк M2020, который является смесью российской Арматы и американского Абрамса.

Так же Ким Чен Ын похвастался перед российским гостем гигантским подводным дроном Haeil, который может нести ядерную боеголовку, а Шойгу назвал армию КНДР "сильнейшей в мире". Шойгу приехал в Пхеньян "договориться о военном сотрудничестве". Эксперты подозревают, что настоящая цель – активизация поставок боеприпасов в РФ из Северной Кореи.