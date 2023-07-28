У КНДР під час параду показали гігантський підводний дрон Haeil (фото)

Заявляється, що морський дрон має ядерну силову установку та може нести ядерну бойову частину.

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Північна Корея під час параду на честь 70-річчя завершення війни продемонструвала гігантський підводний дрон Haeil. Про це повідомляє NK News.

Новий підводний апарат вже назвали в Північній Кореї найпотужнішою зброєю у світі. За даними видання, підводний дрон може переносити ядерну бойову частину, яка може створити "радіоактивне цунамі".

Окрім ядерної бойової частини, Haeil має компактний ядерний реактор усередині. Також стверджується, що розробка може здійснювати автономну навігацію та мати можливість міняти ціль у віддаленому режимі. Водночас основні характеристики залишаються невідомими. Журналісти припускають, що основною перевагою Haeil є те, що він зможе працювати на великій глибині та на високій швидкості, що ускладнить його перехоплення.

Державні ЗМІ КНДР стверджують, що підводний дрон під час випробувань нібито пройшов 1000 км за 71 годину та 6 хвилин, у кінці він успішно уразив імітовану ціль.

"Випробування чудово довели надійність системи підводної стратегічної зброї та її здатність до ураження цілей", — заявили в держЗМІ.

Нагадаємо, 27 липня ЗМІ писали, що в КНДР показали можливості нового танка М2020, який візуально схожий на американські та російські машини.

Також у Північній Кореї заявили, що міністр оборони РФ Шойгу під час візиту в КНДР назвав північнокорейську армію найсильнішою у світі.