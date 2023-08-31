Иран и КНДР вместе разработали военные дроны, скопировав США, — военный эксперт

Таль Инбар считает, что Иран предоставил Северной Корее по крайней мере технические данные объектива для беспилотников.

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Северная Корея и Иран могли сотрудничать в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление сделал израильский эксперт Таль Инбар в среду, 30 августа, пишет NK News.

Инбар прокомментировал выставку вооружений, которую посетил министр обороны России Сергей Шойгу в Пхеньяне в прошлом месяце, где Северная Корея впервые продемонстрировала свои новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Morning Star-4 и Morning Star-9. Он предположил, что Пхеньян, возможно, получил помощь от Ирана в разработке БПЛА, поразительно напоминающих произведенные в США дроны RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

"Гораздо более правдоподобно, что Иран предоставил Северной Корее по крайней мере технические данные объектива, находящегося в его распоряжении. Кроме того удалось сбить две системы беспилотников, которые кажутся похожими на иранские и северокорейские модели", — сказал эксперт.

Он объяснил, что, хотя у Ирана нет спутников связи и вместо этого приходится использовать коммерческие, Северная Корея, вероятно, будет полагаться на китайские спутники.

Инбар заявил, что оба БПЛА — Morning Star-4 и Morning Star-9 — могут использоваться для разведывательных миссий, а копия дрона Reaper даже может пересекать межкорейскую границу по воздуху, неся при этом различные боеприпасы класса "воздух-земля".

Эксперт также обратил внимание на то, что пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Пхеньян сможет начать массовое производство таких устройств, учитывая вероятное сотрудничество между Ираном и Северной Кореей. Он отдельно отметил, что Россия уже работает над производством дронов по иранскому образцу для военных действий в Украине.

Иллюстрация сходства конструкции американского беспилотника Reaper, иранского Kaman-22 и северокорейского Morning Star-9 Фото: NK News

Напомним, во время проведения военного парада в честь 70-летия окончания Корейской войны публике показали два больших дрона — Morning Star-4 и Morning Star-9, по внешнему виду ничем не отличающиеся от американских легендарных RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. Тогда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с гордостью демонстрировал новые БПЛА министру обороны РФ Шойгу.

Ранее уже сообщалось, на вчерашнем параде в Северной Корее присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу. Ему показали северокорейский танк M2020, который является смесью российской Арматы и американского Абрамса.