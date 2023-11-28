Су-35, Мі-28 та Як-130: Іран та РФ домовились про постачання бойової авіації

Заступник міністра оборони Ірану Махді Фарахі заявив, що досягнуто угоди про придбання літаків та гелікоптерів російського виробництва.

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Іран домовився з Росією щодо придбання винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 та навчально-бойових Як-130. Про це повідомляє Tasnim News Agency.

Заступник міністра оборони Ірану бригадний генерал Махді Фарахі заявив, що угода з Росією про придбання бойової авіації досягнута. Мова йде про винищувачі Су-35, ударні Мі-28 та навчально-бойових Як-130. Він стверджує, що літаки та гелікоптери "точно будуть" у розпорядженні Ірану.

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Також стверджується, що іранський військовий парк гелікоптерів у регіоні є найпотужнішим. Вдалося модернізувати авіапарк вертольотів завдяки виконанню кількох проєктів. Ситуація з винищувачами інша. У Ірані кажуть, що вони не придбали жодного нового винищувача, за винятком кількох літаків МіГ-29 у 1990-х роках. У вересні були отримані перші літаки Як-130. Зазначається, що навчально-бойовий літак дозволить іранським льотчикам пройти навчання з експлуатації винищувачів 4+ покоління і навіть літаків 5 покоління по типу Су-57.

Раніше ЗМІ писали, що РФ передасть Ірану 60 винищувачів Су-35 в обмін на військову допомогу Тегерану.

Су-35 — це російський багатоцільовий винищувач, який у РФ називають проміжним між радянським Су-27 та винищувачем 5 покоління Су-57. Літак отримав збільшений ресурс двигунів, а також посилений планер. Су-35 має до 8 тонн корисного навантаження.

Гелікоптер Мі-28

Мі-28 — радянський/російський ударний гелікоптер, який створено для знищення бронетехніки, живої сили противника та малошвидкісних повітряних цілей.

Як-130 в складі ПКС Ірану

Як-130 — це російський навчально-бойовий літак, який ДКБ імені Яковлєва розробило спільно з італійцями та за підтримки "Мотор-Січ". Його створили для заміни Л-39. Перший політ здійснено ще у 1996 році, а початок експлуатації датується 2010 роком.

Нагадаємо, 2 вересня Іран отримав партію російських літаків Як-130.

27 листопада ЗМІ писали, що РФ може отримати іранські балістичні ракети Fateh-110 та Ababil.