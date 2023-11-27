"Вдала копія": дрони Shahed могли придумати не в Ірані, — Ігнат (фото)

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ, перші безпілотники, що сильно нагадують іранські БПЛА Shahed, були розроблені ще в 1980-х роках.

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Прототип безпілотних літальних апаратів Shahed, можливо, був розроблений у Німеччині в 1980-х роках. Про це сказав спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю порталу "Новинарня" від 27 листопада.

Відповідаючи на запитання про те, чи вдосконалюють у Росії БПЛА Shahed, Юрій Ігнат зазначив, що росіяни не мають можливості самостійно виготовити подібний пристрій. За його словами, у РФ не можуть виробляти систему управління, GPS-навігацію і двигуни. Низку запчастин окупанти закуповують в інших країн.

"Можна виготовити дерев'яний гвинт, фюзеляж із композитного матеріалу або щось надрукувати на 3D-принтері. А все, що стосується більш складних технологій — росіяни не можуть зробити", — заявив Ігнат.

Спікер також зазначив, що в Мережі поширюється інформація про те, що сучасні БПЛА Shahed були придумані в Німеччині ще в 1980-х роках. Він зазначив, що іранський апарат має візуальну схожість із німецькою розробкою.

"Виходить, це не просто Іран щось таке зробив, чого ми тут (в Україні) не можемо зробити. Це — вдала копія, зроблена завдяки "працьовитості" іранського народу. Росія ж їх може складати у себе на виробництві, але не з нуля виробляти", — сказав Ігнат.

Що відомо про прототип іранського дрона Shahed

За даними порталу Defense Express від 15 листопада, прообраз іранського дрона-камікадзе Shahed-136, який Росія називає "Герань-2", було створено у 20-му столітті німецькими інженерами, він називався Die Drohne Antiradar (DAR).

Запуск німецького Die Drohne Antiradar під час випробувань у 1980-х роках Фото: WTS

У середині 1980-х років ФРН і США розпочали спільний проєкт зі створення одноразового БПЛА, який міг би допомогти виявляти і вражати радянські РЛС, а також слугувати приманкою для виявлення ППО країн "Варшавського договору".

БПЛА Die Drohne Antiradar мали з'явитися в німецькій армії в 90-х роках, однак після закінчення "Холодної війни" потреба в них відпала, а сліди проєкту загубилися.

Нагадаємо, 26 листопада російські медіа повідомили, що атака на місто Тула була здійснена за допомогою дронів, схожих на Shahed. За однією з версій, ЗСУ атакували російське місто безпілотниками, зробленими за типом "летючого крила".