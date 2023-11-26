Схожі на іранські Shahed: у РФ розповіли про дрони, якими атакували Тулу (фото)

За інформацією російських журналістів, БПЛА, що атакували Тулу, не мають нічого спільного з українськими дронами UJ-22 і "Бобер".

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Безпілотні літальні апарати, що схожі на російські Shahed атакували Тулу в Російській Федерації. Про це повідомило видання Mash.

"За однією з версій, ЗСУ атакували Тулу дронами, зробленими за типом "літаючого крила" — через що вони схожі зі знаменитою російською "Геранью", — йдеться у повідомленні.

У росЗМІ зазначили, що російські фахівці досліджують, яким саме безпілотним літальним апаратом було атаковано Тулу. Журналісти наголосили, що він не має нічого спільного з UJ-22 і "Бобрами".

БПЛА атакували Росію: що відомо

Вночі та вранці 26 листопада безпілотники атакували декілька областей Російської Федерації. В Міноборони РФ спочатку заявили, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 11 дронів, а потім ще дев'ять у Московській, Тульській, Калузькій та Брянській областях.

У росЗМІ зазначили, що в Тулі один із дронів врізався у житловий будинок, в результаті чого той був пошкоджений, декілька людей отримали поранення. Також російські журналісти зазначили, що на одній із вулиць міста була знайдена частина української ракети.

Крім цього, в Міністерстві оборони Росії заявили, що 26 листопада близько 9:30 мск безпілотники знову атакували об'єкти на території країни. В оборонному відомстві в атаці звинуватили Україну.

"Черговими засобами ППО знищено чотири українські безпілотні літальні апарати над територією Брянської, Смоленської та Тульської областей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 листопада БПЛА атакували хімзавод у Брянській області Російської Федерації. За інформацією росЗМІ, ЗСУ нібито тричі здійснювали атаки за два тижні.

РосЗМІ 24 листопада заявили, що три безпілотники атакували одну з місцевих військових частин у Волгоградській області Росії. Журналісти розповіли, що в бік військової частини нібито летіли три БПЛА, всі вони були придушені РЕБ, проте один із дронів вибухнув на території частини.