Летить повільно, але далеко: експерти розкрили, чому український дрон "Бобер" небезпечний для РФ

"Бобер" схожий на іранський Shahed зовні, але більш уразливий для систем РЕБ, вважають фахівці.

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Згідно з повідомленнями розвідки, за нещодавніми атаками на Москву, відповідальність за які Кремль поклав на Київ, могли стояти українські безпілотники "Бобер". Про це 31 липня написало видання Newsweek.

Видання попросило низку експертів прокоментувати ситуацію з атакою БПЛА на Москву і розповісти, який саме дрон міг завдати цих ударів. Так, старший науковий співробітник Лондонського дослідницького центру Royal United Services Institute Джастін Брон вважає, що безпілотник, який атакував, за вагою і розміром можна порівняти з іранськими "Shahed", хоча розмах їхніх крил трохи більший. Крім того, в українського "Бобра" відносно невеликий бензиновий двигун, але вважається, що його запас ходу перевищує 1000 кілометрів.

Зі свого боку британський експерт з безпілотників Стів Райт говорить про те, що "Бобер" належить до класу повітряних суден "качка" з невеликим переднім крилом попереду основного крила, що надає йому дуже характерної форми.

"Він літає дуже повільно і дуже стійко, з явним упором на дальність польоту", — сказав експерт.

Райт також розповів про те, що у дрона, який атакував Москву, судячи з наявних фото- і відеокадрів, двигун внутрішнього згоряння. За словами експерта, він оснащений пропелером і ходовою частиною, що вказує на те, що він запускається в повітря з асфальту.

Британський експерт наголосив, що "Бобер" може бути вразливим для радіоелектронної боротьби й перешкод, але для оператора буде величезною перемогою, якщо хоча б один або два дрони ухиляться від засобів захисту.

Що собою являє безпілотник "Бобер"

У цього безпілотного літального апарату всі технічні характеристики дозволяли завдати удару вглиб території Росії. Ці дрони мають дальність польоту в 1000 кілометрів. Безпілотник побудований за аеродинамічною схемою типу "качка", що дає змогу техніці швидко змінювати висоту польоту для уникнення засобів ППО. Також "Бобер" запам'ятовується завдяки горизонтальному оперенню, встановленому попереду основного крила. Один такий дрон-камікадзе коштує в середньому $110 тисяч.

Зауважимо, що, як зазначає Newsweek, дрони типу "Бобра" існують уже багато років. Однак немає жодних вказівок на те, що "Бобер" у вигляді, поміченому над Москвою, використовувався до початку російсько-української війни.

Нагадаємо, експерти з'ясували, які українські дрони атакували Росію. У двох безпілотних летальних апаратів, як пише ЗМІ, були всі технічні характеристики, що дозволяли завдати удару вглиб території Росії.

Раніше в росЗМІ з'явилася інформація про те, що дрони-камікадзе, які атакували Москву, прилетіли з України. Росіяни запевняють, що системи протиповітряної оборони вразили ворожі безпілотники.