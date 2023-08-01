Летит медленно, но далеко: эксперты раскрыли, почему украинский дрон "Бобер" опасен для РФ

"Бобер" похож на иранский Shahed внешне, но более уязвим для систем РЭБ, считают специалисты.

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Согласно сообщениям разведки, за недавними атаками на Москву, ответственность за которые Кремль возложил на Киев, могли стоять украинские беспилотники "Бобер". Об этом 31 июля написало издание Newsweek.

Издание попросило ряд экспертов прокомментировать ситуацию с атакой БПЛА на Москву и рассказать, какой именно дрон мог нанести эти удары. Так, старший научный сотрудник Лондонского исследовательского центра Royal United Services Institute Джастин Брон считает, что атаковавший беспилотник по весу и размеру сравнимы с иранскими "Shahed", хотя размах их крыльев немного больше. Кроме того у украинского "Бобра" относительно небольшой бензиновый двигатель, но считается, что его запас хода превышает 1000 километров.

В свою очередь британский эксперт по беспилотникам Стив Райт говорит о том, что "Бобер" принадлежит к классу воздушных суден "утка" с небольшим передним крылом впереди основного крыла, что придает ему очень характерную форму.

"Он летает очень медленно и очень устойчиво, с явным упором на дальность полета", — сказал эксперт.

Райт также рассказал о том, что у атаковавшего Москву дрона, судя по имеющимся фото- и видеокадрам, двигатель внутреннего сгорания. По словам эксперта, он оснащен пропеллером и ходовой частью, что указывает на то, что он запускается в воздух с асфальта.

Британский эксперт подчеркнул, что "Бобер" может быть уязвим для радиоэлектронной борьбы и помех, но для оператора будет огромной победой, если хотя бы один или два дрона уклонятся от средств защиты.

Что собой представляет беспилотник "Бобер"

У этого беспилотного летального аппарата все технические характеристики позволяли нанести удар вглубь территории России. Эти дроны имеют дальность полета в 1000 километров. Беспилотник построен по аэродинамической схеме типа "утка", что позволяет технике быстро менять высоту полета для ухода от средств ПВО. Также "Бобер" запоминается благодаря горизонтальному оперению, установленному впереди основного крыла. Один такой дрон-камикадзе стоит в среднем $110 тысяч.

Заметим, что, как отмечает Newsweek, дроны типа "Бобра" существуют уже много лет. Однако нет никаких указаний на то, что "Бобер" в виде, замеченном над Москвой, использовался до начала россйиско-украинской войны.

Напомним, эксперты выяснили, какие украинские дроны атаковали Россию. У двух беспилотных летальных аппаратов, как пишет СМИ, были все технические характеристики, позволявшие нанести удар вглубь территории России.

Ранее в росСМИ появилась информация о том, что дроны-камикадзе, атаковавшие Москву, прилетели из Украины. Россияне уверяют, что системы противовоздушной обороны поразили вражеские беспилотники.