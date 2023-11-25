"Схрестили безпілотник із можливостями ракет": що відомо про Shahed-238 (відео)

Іран презентував нові Shahed-238. Їхня головна перевага — потужний двигун.

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Іран представив нову модифікацію Shahed-238. Його головна відмінність від попередніх версій — потужний двигун. Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих у програмі "Лінія Фронту".

"Якщо раніше "шахед" був найдешевшим засобом для далекобійних ударів, у ньому використовували двигун внутрішнього спалювання, що давав змогу літати на далекі відстані, то зараз машини вдосконалили. Окрім нового двигуна — йдеться про двоконтурний турбореактивний двигун, який може забезпечувати інші швидкісні показники — він має різні версії. І ті, які при виході на завдання можуть "донаводитися" з використанням активних сенсорів. Іранці намагаються схрестити безпілотник із можливостями ракет", — зазначив Рябих.

За словами експерта, ціна двигуна може бути значно дорожчою. За різними оцінками, близько 10 тисяч доларів.

"Ціна більша, ніж у попередньої версії. Новий тип двигуна розширює можливості за кількістю апаратів. Якщо використовується дві лінійки апаратів, для них легше знайти двигуни в умовах обмежень, в яких перебуває Іран і РФ", — зазначив експерт.

Рябих додав, що чорний колір "шахеда" — це рекламний трюк і ніяк не впливає на бойові характеристики. З іншого боку, покриття чорним кольором може ускладнити його визначення. Бо основний спосіб для цього в районі роботи мобільних груп — звук і променю прожектора.

"Чорне тіло в небі відбиватиме менше променів. Його складніше знайти", — сказав експерт.

Фокус писав, що в ніч на 25 листопада сили ППО збили 74 з 75 БПЛА "Шахед". Основний напрямок удару — Київ. Українська столиця зазнала найбільшої атаки.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки на столицю постраждали п'ятеро людей. У різних районах столиці зафіксували уламки БПЛА.

Фокус також писав, чому в Україні тривалі тривоги через атаки Shahed. За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, спочатку російські загарбники застосовували безпілотники поодиноко в денний час, пізніше стали завдавати ударів групами, а потім — точково.