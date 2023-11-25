"Скрестили беспилотник с возможностями ракет": что известно о Shahed-238 (видео)

Иран презентовал новые Shahed-238. Их главное преимущество — мощный двигатель.

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Иран представил новую модификацию Shahed-238. Его главное отличие от предыдущих версий — мощный двигатель. Об этом рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в программе "Лінія Фронта".

"Если раньше "шахед" был наиболее дешевым средством для дальнобойных ударов, в нем использовали двигатель внутреннего сжигания, который позволял летать на далекие расстояния, то сейчас машины усовершенствовали. Кроме нового двигателя — речь идет о двухконтурном турбореактивном двигателе, который может обеспечивать другие скоростные показатели — он имеет различные версии. И те, которые при выходе на задание могут "донаводиться" с использованием активных сенсоров. Иранцы пытаются скрестить беспилотник с возможностями ракет", – отметил Рябых.

По словам эксперта, цена двигателя может быть значительно дороже. По разным оценкам, это около 10 тысяч долларов.

"Новый тип двигателя расширяет возможности по количеству аппаратов. Если используется две линейки аппаратов, для них легче найти двигателей в условиях ограничений, в которых находится Иран и РФ", — отметил эксперт.

Рябых добавил, что черный цвет "шахеда" это рекламный трюк и никак не влияет на боевые характеристики. С другой стороны, покрытие черным цветом может усложнить его определение. Потому что основной способ для этого в районе работы мобильных групп — звук и лучу прожектора.

"Черное тело в небе будет отбивать меньше лучей. Его сложнее найти", — сказал эксперт.

Фокус писал, что в ночь на 25 ноября силы ПВО сбили 74 из 75 БПЛА "Шахед". Основное направление удара — Киев. Украинская столица подверглась наибольшей атаке.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки на столицу пострадали пять человек. В разных районах столицы зафиксировали обломки БПЛА.

Фокус также писал, почему в Украине длительные тревоги из-за атак Shahed. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, сначала российские захватчики применяли беспилотники одиночно в дневное время, позже стали наносить удары группами, а затем — точечно.