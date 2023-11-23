"Несколько волн": в ВСУ объяснили, почему в Украине длительные тревоги из-за атак Shahed (видео)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обратил внимание, что сначала российские захватчики применяли беспилотники одиночно в дневное время, позже стали наносить удары группами, а затем — точечно.

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Вооруженные силы Российской Федерации во время воздушных атак по территории Украины с применением ударных дронов типа "Shahed" меняют тактику. В последнее время противник запускает БПЛА группами по несколько волн. Это приводит к длительным воздушным тревогам. Об этом 23 ноября сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона "Единые новости".

По его словам, при планировании воздушных ударов в определенном регионе враг прокладывает соответствующий маршрут для своих ракет и дронов, а также пытаются выявить "слабые места" в противовоздушной обороне ВСУ.

"Силы обороны Украины составляют карту, как это происходило, куда враг на этот раз направил свои средства воздушного нападения, по какому маршруту в следующий раз может это сделать. Складывается приблизительная картина, что они (ВС РФ — ред.) хотят этим достичь", — отметил спикер.

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Игнат уверен, что действуя таким образом, противник хочет видеть слабые места при планировании маршрутов.

"Если дрону удалось вот этим данным маршрутом пролететь, используя ландшафт местности, к цели, которую враг наметил, значит этот маршрут можно и в дальнейшем использовать. А нам нужно это учесть и создать ему там препятствие в виде ловушек средств радиоэлектронной борьбы", — рассказал он.

Игнат отметил, что прокладывание таких маршрутов для БПЛА не является чем-то новым, противник всегда это делает.

ВС РФ изменили тактику

Юрий Игнат обратил внимание, что сначала россияне применяли беспилотники одиночно в дневное время, позже стали наносить удары группами, а затем — точечно.

По его словам, сейчас противник атакует фактически вразброс. БПЛА ВС РФ запускают из российского Приморско-Ахтарска, после чего по территории Украины они направляются в разные области.

Спикер пояснил, что длительные по времени воздушные тревоги в Украине связаны с тем, что ВС РФ сейчас преимущественно применяет "Shahed" группами, запуская их по несколько волн.

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Напомним, 21 ноября аналитик объяснил, почему дроны РФ приблизились к границе Польши. Россияне начали менять траекторию полета своих дронов, чтобы те проходили по местности, которая трудна для того, чтобы по ней перемещались мобильные группы украинских защитников.