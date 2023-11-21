"Новые маршруты": аналитик объяснил, почему дроны РФ приблизились к границе Польши (видео)

Россияне начали менять траекторию полета своих дронов, чтобы те проходили по местности, которая трудна для того, чтобы по ней перемещались мобильные группы украинских защитников.

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Одна из групп дронов ночью 21 ноября приблизилась к границе Украины с Польшей, поскольку российские оккупанты экспериментируют с новыми маршрутами и траекториями полета. В эфире Radio NV военный обозреватель Александр Коваленко прокомментировал ситуацию.

Он отметил, что российские захватчики пытаются обходить украинские средства ПВО. У каждой системы есть свой радиус действия, поэтому это им и удается.

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"Дроны-камикадзе их обходят по новым траекториям", — пояснил специалист.

Коваленко отметил, что оккупанты прокладывают маршруты над сложной местностью, которая не способствует преследованию дронов украинскими мобильными группами. Это локации вдоль рек, лесов и болот.

"Россияне начали менять траекторию полета своих дронов, чтобы именно они проходили по местности, которая тяжелая для того, чтобы по ней перемещаться", — отметил аналитик.

Это, по его мнению, влияет на функционирование мобильных групп. Он считает, в одной области должны быть подразделения, которые соответствующим образом будут реагировать и действовать эффективно.

Атака войск РФ ночью 21 ноября 2023 года

Российские военные запустили по Украине десять ударных БПЛА, четыре зенитные управляемые ракеты С-300 и крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К". Силы противовоздушной обороны уничтожили девять дронов и крылатую ракету, рассказали в Воздушных силах. В ночь с 20 на 21 ноября российские цели заметили в разных регионах страны. Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что в регионе был уничтожен беспилотник типа Shahed.

Напомним, 3 ОШБр атаковала российский спецназ под Бахмутом 21 ноября. Были уничтожены все наблюдательные пункты врага на подходах к Андреевке и ликвидированы российские наблюдатели.