ВС РФ ночью атаковали Украину ракетами и Shahed: есть жертвы и попадания, подробности (фото)

Российские военные запустили по Украине десять ударных БПЛА, четыре зенитные управляемые ракеты С-300 и крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К". Силы противовоздушной обороны уничтожили девять дронов и крылатую ракету, рассказали в Воздушных силах.

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В ночь с 20 на 21 ноября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов, зенитных управляемых ракет и крылатой ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных силах в Telegram.

"В ночь на 21 ноября 2023 года р*шисты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ) 10-ю ударными БПЛА типа Shahed. Также противником было выпущено 4 зенитные управляемые ракеты С-300 на Донецком направлении и одну крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К" из района Джанкой (Крым)", — говорится в сообщении.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил было уничтожено девять российских беспилотников типа Shahed-131/136 и крылатую ракету типа "Искандер-К". В ВС отметили, что были задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения.

Взрывы в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что ночью оккупанты атаковали Никопольский район. По одному из сел Марганецкой громады враг ударил из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших. По словам Лысака, на остальных территориях области было спокойно — с воздушными тревогами, лишь бы без обстрелов.

"Наша ПВО — мощь. Поздно вечером защитники неба уничтожили над областью вражескую ракету", — заявил Сергей Лысак.

Взрывы в Хмельницкой области

Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин отметил, что ночью во время воздушной тревоги в регионе работала противовоздушная оборона.

"По состоянию на это время сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждения инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за отличную работу!" — сказал Тюрин.

Взрывы в Николаевской области

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что ночью 21 ноября в 01:13 российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. По его словам, обошлось без пострадавших.

Взрывы в Волынской области

Председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что в регионе был уничтожен беспилотник типа Shahed.

"По информации военных, на Волыни были уничтожены беспилотники типа "шахед". Пострадавших нет, ситуация под контролем", — сказал он.

Взрывы в Донецкой области

В Селидовской городской военной администрации заявили, что враг атаковал город Селидово двумя ракетами С-300.

"Под ударом оказалась Селидовская центральная городская больница, 3 здания значительно повреждены.", — говорится в сообщении.

В МВА отметили, что в результате удара пострадали семь больных, сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, им оказана необходимая помощь.

Напомним, ночью 21 ноября российские военные совершили атаку дронами-камикадзе на Украину. Воздушную тревогу объявили в ряде областей. Первые сообщения об атаке появились вечером 20 ноября.

Ночью 21 ноября оккупанты нанесли массированный удар по Новогродовской городской громаде Донецкой области. В частности, ракеты типа С-300 попали по территории шахты "Котляревская", в результате чего погиб 63-летним местный житель Виктор Кужель. Также под обстрел попала Центральная городская больница в городе Селидово.