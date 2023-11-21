ВС РФ ударили ракетами С-300 по шахте и больнице в Донецкой области: есть жертвы (фото)

В результате обстрела погиб 63-летний горняк, который дежурил на шахте. 39 его коллег оказались в ловушке под землей.

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Ночью на 21 ноября ВС РФ нанесли массированный удар по Новогродовской городской громаде. Об этом сообщил начальник местной военной администрации Александр Шевченко.

Он проинформировал, что ракеты типа С-300 попали по территории шахты "Котляревская". В результате атаки погиб 63-летний местный житель Виктор Кужель.

Фото с места событий Фото: Новогродовская ГВА

Руководитель администрации рассказал, что погибший был горняком. Во время вражеского обстрела он дежурил и находился в цехе ремонта забойного оборудования.

По словам Шевченко, в результате атаки ВС РФ повреждения получили:

7 зданий на территории шахты;

14 автомобилей;

5 автобусов;

линии электропередач.

Фото с места событий Фото: Новогродовская ГВА

"В связи с обострением ситуации безопасности в громаде, осуществлением врагом прицельных ударов по гражданским объектам инфраструктуры прошу жителей быть бдительными, соблюдать правила безопасности", — добавил начальник городской администрации.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 21 ноября отметил, что ночью ВС РФ запустили четыре зенитные управляемые ракеты С-300.

В Генштабе подтвердили, что было повреждено здание шахты "Котляревская". Кроме того, от вражеского обстрела пострадала Центральная городская больница в городе Селидово.

Удар по городу Селидово: что известно

Об атаке по больнице в Селидово сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

"Россия убивает гражданских", — подчеркнул Мороз.

Фото с места событий Фото: Селидовская городская военная администрация

В городской администрации проинформировали, что значительные повреждения получили три здания.

"В результате обстрела пострадало 7 больных, находятся в удовлетворительном состоянии, всем оказана необходимая медицинская помощь", — отметила пресс-служба.

Фото с места событий Фото: Селидовская городская военная администрация

Обстрел шахты в Донецкой области: детали от МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что первые две ракеты ВС РФ попали по больнице в Селидово, а другие две — по шахте.

"39 горняков оказались заблокированными под землей. По состоянию на сейчас все шахтеры подняты на поверхность", — рассказал глава МВД.

Напомним, утром 20 ноября ВС РФ обстреляли автостоянку в Херсоне. В результате вражеского удара погибли двое водителей.

18 ноября российские оккупанты ударили по энергетическим объектам в Одесской области. Без света остались более 1,5 тысячи семей.